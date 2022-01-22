「中島商港區」列染疫高風險區　出入不得搭大眾運輸

高雄港埠因新光輪船群聚感染持續擴大，其中曾至新光輪船上進行工程維修的鐵工案18211，20多歲的兒子案18212昨（21）日確診，案18212因曾到台南喝喜酒卻隱匿足跡，市長陳其邁今(22)日表示將開罰6至30萬元。也宣布高雄港「中島商港區」列染疫高風險區，3800名被匡列的人員中，除了篩檢外，將落實自主健康管理除了既有的防疫措施外，更不能搭乘大眾交通工具。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-22 17:45:45
高雄一家三口群聚案因確診男童父親工作範圍進出高雄港導致疫情擴散，基因定序為Omicron，目前針對近期進出港口的2至3萬人採檢，其中高雄旗津區在廣濟宮及旗津醫院分設採檢站，針對碼頭鄰近船廠的員工及上竹、中興等里居民採檢。
同時，陳其邁也將「中島商港區」升級為高風險危險區域，陳其邁說，這起港埠群聚發病日期分別在15日到19日間，因此第一波感染源應該在10日到15日間，主要確診個案都分佈在中港商島區集散裝貨輪區，在這期間到新光輪上進行維修作業的人在下船後，都跟工程行及其他港區的的工作者也有接觸，因此凡是出入中港區的人員要全面匡列採檢。且除了篩檢外，也會落實自主健康管理，除了既有的防疫措施外，更不能搭乘大眾交通工具。
此外，陳其邁也針對案18212隱匿足跡之事表示，將會開罰，而衛生局則說明，依傳染病防治法43條，任何針對疫調或必要處置有拒絕規避妨礙或隱匿，違反可罰6萬至30萬元。
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