「實聯制簡訊」雪崩式衰退！陳時中嘆：我不知道要處分誰

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今指揮中心公布使用「簡訊實聯制」數據，在推動首月，民眾共發送了1億5056萬多則簡訊，6月與7月使用量漸提高至破5億，直到去年8月更創下5億6700多萬則高峰。
不過去年9月以後，「簡訊實聯制」使用數量逐月下滑，民眾因為疫情趨緩、疫苗覆蓋率上升減少登記，且去年11月時，還發生多起店員規勸民眾實聯制，遭受暴力對待事件，如屏東挖眼案、桃園店員遭刺死案，超商也改以告示與廣播取代口頭宣導，截至去年12月底，每月僅剩2億9572萬餘則使用量。本月截自昨日，使用量為1億9746萬餘則。
因應本次桃園亞旭電子事件，確診移工因未落實實聯制遲未被匡列，還釀成工廠已累計70人染疫，陳時中今宣布，即日起所有餐飲場所須嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善的餐飲業者，不得提供內用服務，要把漏洞補起來。
陳時中強調，實聯制可能會長期持續進行，目前並無規劃終止時間，「很多人都覺得這樣是一個浪費」，但真的遇到事情時，大家才會覺得有所匱乏，因此不會停止。
陳時中也提到，內用時間相對較長，「一定要100%做」，要把資訊留好，從本次西堤餐廳教訓中，若是能落實實聯制，就能快速匡列，也不會漏掉兩名移工，引發這麼大宗的群聚。
對於未落實實聯制是否會開罰，陳時中直言，實聯制使用量下滑，「我不知道要處分誰」，大家在疫情退燒時就放鬆，有點喪失警戒，疫情再起時又怪東怪西，這並不是好現象，呼籲民眾要持續維持警戒，互相合作幫忙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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