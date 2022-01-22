拋新產業勾勒屏東願景　鍾佳濱宣示將把握新契機

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鍾佳濱認為，隨著屏東立委共同爭取到高鐵延伸屏東、設置屏東科學園區後，下一步便是協助、爭取「太空科技」、「綠色材料」、「智慧農醫」等核心產業進駐，在屏東面臨人口衰退、自有財源不足的隱憂時，為地方帶來全新願景。因此，今日再次延續過去關注的議題，實際帶領部會走訪園區，傾聽產業需求並討論解決方案。
鍾佳濱指出，屏東發展地方經濟刻不容緩，但除了推廣農業和觀光外，更應吸引高科技投資設廠，才能導入高所得人才，創造周邊技術型就業機會，整體提升屏東的經濟收益。
鍾佳濱進一步指出，屏東優勢在於絕佳的地理位置和廣大土地可發展綠電，且已有全國最大光電場，若再加上來自大潮州人工湖的豐沛水源，有能力供給企業充足、環境友善的水電以利打入開始重視ESG精神的國際供應鏈。此外，還可利用閒置土地設置儲能設施，在用電離峰時儲電，尖峰時供電，確保產業水電供應無虞。
鍾佳濱說，先前已成功推動太空發展法立法作為屏東發展太空產業的基石，上個月也安排考察大潮州人工湖水資源開發，希望引進民間資金投入，如今更要超前佈署，預先想到以後上下游周邊產業、乃至於生活服務業進駐後所需的員工居住需求，以及人力資源的培養，因此特別請教育部和在地大學研議產學合作政策、請內政部和財政部協調釋出國有土地作為社會住宅或平價地上權住宅用，避免科學園區成立後帶動房價上漲的問題發生。
最後，鍾佳濱宣示，將為屏東「把握『高而富』、打造『美好挺』！」，利用發展高科技產業的機會，為地方導入高所得人才，帶動週邊技術型就業機會；同時，發揮屏東「環境美」的優勢，維護好山好水，發展綠能，帶動「生活好」，提升教育、醫療，營造宜居城市，以「收入挺」加值市場，創造經濟收益。