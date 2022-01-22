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潛艦預算恐遭凍結！台灣國際造船企業工會強烈反彈

▲台灣國際造船企業工會強烈反對潛艦預算遭凍結。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
▲台灣國際造船企業工會強烈反對潛艦預算遭凍結。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-22 19:43:56

台灣國際造船企業工會支持潛艦國造，但近來有部分立法委員有意凍結潛艦預算，引起台船工會強烈反彈，認為是打擊台船員工士氣，勢將影響台海國防戰力的佈局。

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▲台灣國際造船公司企業工會理事長黃日進支持潛艦國造，反對潛艦預算遭凍結。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣國際造船公司企業工會理事長黃日進支持潛艦國造，反對潛艦預算遭凍結。(資料照／記者黃守作攝)

 
台灣國際造船企業工會理事長黃日進表示，近來有部分立法委員有意凍結30億元的潛艦預算，引起台船工會強烈反彈，他認為，打造潛艦是政府交付任務，台船如質推動進度，如果凍結預算，不僅嚴重打擊潛艦專業人員士氣，也影響台海國防戰力的佈局。

▲潛艦國造開工典禮，由總統蔡英文(中)主持。(資料照／記者黃守作攝)
▲潛艦國造開工典禮，由總統蔡英文(中)主持。(資料照／記者黃守作攝)
黃日進指出，建造潛艦是總統蔡英文的重要政策，責付台船公司執行任務以來，對整個不景氣的造船業注入新血，台船公司與有榮焉，整個台船上下員工充滿鬥志，並念茲在茲的就是，如何如質完成潛艦，如期將潛艦交付海軍，以提升我國海疆戰力，維護國家安全。

▲台灣國際造船公司董事長鄭文隆(左)於潛艦國造開工典禮中，在總統蔡英文(中)見證下，將潛艦模型交給當時擔任海軍司令現為國防部參謀總長的黃曙光(右)。(資料照／記者黃守作攝)
▲台灣國際造船公司董事長鄭文隆(左)於潛艦國造開工典禮中，在總統蔡英文(中)見證下，將潛艦模型交給當時擔任海軍司令現為國防部參謀總長的黃曙光(右)。(資料照／記者黃守作攝)
台船公司為了建造潛艦，已安排400多位專業潛艦人力，投入各項規劃建造作業，其中有100多位人力分兩班制上班，首班從上午7時工作到下午4時，第2班從下午4時工作到晚上11時，目的就是如期要完成政府交付的潛艦建造任務，而在台船公司的安排下，首艦潛艦已順利安放龍骨，致台船也因此提升營業額及獲利，去(110)年正式轉虧為盈。

黃日進分析，部分立委有意凍結30億元的潛艦預算，但此一作法對潛艦進度影響重大，其一是整個潛艦的建造進度會嚴重落後，影響我國海疆戰力的佈局，再者是台船公司的營業額受到影響，400多位潛艦專業人員的薪資發放不出來，後續的下水及交艦也將受到影響，嚴重影響台船公司的商譽，如果預算遭到凍結，潛艦將無法施工，希望立委多為台船及員工著想，讓潛艦預算過關。

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