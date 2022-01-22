香港爆「逸葵樓」感染群組！牽涉破百 當局緊急加派人手
香港爆發新一波新冠肺炎疫情，涉及Omicron和Delta變異株，22日又初步確診逾100例，其中大多與葵涌邨逸葵樓有關，還蔓延至其他住宅樓；香港入境處、消防處、機動部隊都已增派人手前往葵涌邨支援。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-22 17:57:23
綜合港媒報導，葵涌邨疫情一發不可收拾，港府21日傍晚6點起實行禁足令，2700名居民需禁足5天並強制檢測。而根據22日最新消息，香港又新增100例初步確診，大部分來自葵涌邨逸葵樓；此外，鄰近的映葵樓、曉葵樓也都出現初步確診及確診病例，連葵涌邨毗鄰的大窩口邨富強樓亦出現初步個案。
香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，逸葵樓目前有73個戶出現確診，另有多個環境樣本驗出病毒，包含8樓電梯走廊及7樓垃圾間。
報導指出，逸葵樓內只有清潔工會到垃圾間工作，研判病毒有很大的機率是透過清潔工散播到不同樓層，目前負責逸葵樓清掃的44名清潔工已接受檢測，相關部門已在處理圍封。
香港民建聯立法會議員陳恒鑌則引述消息稱，22日的初步確診數字已突破130例，絕大部份來自葵涌邨，預計葵涌邨全邨都須被納入強制檢測。
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