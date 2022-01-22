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染疫喜宴男沒通報！台南第2波採檢242人　篩檢結果出爐

▲喜宴男沒通報！第2波採檢242人出爐。（示意圖／記者李春台翻攝）
▲喜宴男沒通報！第2波採檢242人出爐。（示意圖／記者李春台翻攝）

中央社

2022-01-22 18:28:25

（中央社記者張榮祥台南22日電）高雄市確診者案18212，於16日曾到台南市安平區玄饌海鮮宴會館參加喜宴，卻隱匿足跡，昨天首波168人採檢全數陰性，今天上午第2波採檢242人也全數陰性。

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台南市政府衛生局人員，今天下午告訴中央社記者，高雄案18212今天上午在南區松柏育樂中心採檢站第2波採檢，242人全數陰性。兩波採檢共410人沒有陽性。高雄案18212是20多歲男子，16日曾開車到玄饌海鮮宴會館參加喜宴，未敬酒但有用洗手間，17日出現咳嗽症狀，確診後才通知同是參加喜宴的同學。

南市府昨天獲報後，趕緊通知案18212同桌11人所在縣市政府，且採檢餐廳人員，緊急清消，玄饌海鮮宴會館歇業1天。衛生局統計，案18212隱匿台南足跡，台南共匡列11人居家隔離、180人自主健康管理（餐廳員工40人、餐廳顧客140人）及380人自我健康監測。（編輯：黃世雅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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