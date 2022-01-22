染疫喜宴男沒通報！台南第2波採檢242人 篩檢結果出爐
（中央社記者張榮祥台南22日電）高雄市確診者案18212，於16日曾到台南市安平區玄饌海鮮宴會館參加喜宴，卻隱匿足跡，昨天首波168人採檢全數陰性，今天上午第2波採檢242人也全數陰性。
台南市政府衛生局人員，今天下午告訴中央社記者，高雄案18212今天上午在南區松柏育樂中心採檢站第2波採檢，242人全數陰性。兩波採檢共410人沒有陽性。高雄案18212是20多歲男子，16日曾開車到玄饌海鮮宴會館參加喜宴，未敬酒但有用洗手間，17日出現咳嗽症狀，確診後才通知同是參加喜宴的同學。
南市府昨天獲報後，趕緊通知案18212同桌11人所在縣市政府，且採檢餐廳人員，緊急清消，玄饌海鮮宴會館歇業1天。衛生局統計，案18212隱匿台南足跡，台南共匡列11人居家隔離、180人自主健康管理（餐廳員工40人、餐廳顧客140人）及380人自我健康監測。（編輯：黃世雅）
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