北市確診又+1！圓山飯店廚師染疫 業者：可退訂全額退款
22日爆增82例本土確診個案，政府各部會緊急宣布最新防疫措施，指揮中心也強調，請民眾與商家嚴厲落實聯制。而晚間稍早，北市又傳出一名新的確診個案，該案疑似為圓山大飯店的西點廚師，廚師於上午接獲通報，家中有人確診，對此，圓山大飯店主管立即安排該名廚師到醫院進行PCR篩檢，檢驗結果為陽性，目前已入院治療，而廚師所接觸過的同事，目前快篩均為陰性。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 18:50:09｜2022-01-22 18:58:34
對此，圓山大飯店也做出回應，表示接獲廚師確診消息後，已立即主動通報指揮中心，也同步進行環境全面清消。為保障客人的健康及權益，也立即通知所有客人，可取消訂位，如已付費者可全額退款，後續待指揮中心的指示進行後續作業。
北市府則表示，目前初步掌握圓山飯店有1名確診者，正積極進行疫調中，後續會再對外說明。（編輯：林盈君）
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