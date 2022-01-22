高市環保局運用納米微氣泡科技維護空氣品質

高雄中油高煉廠區目前成為台積電南部廠區，正在進行整地階段，針對外界質疑有污染問題，高市府環保局表示，已找到方法解決整治過程中產生的土汙，將透過納米微氣泡科技有效控制異味溢散，同時分解苯的毒性，維持周圍空氣品質。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-22 18:55:03
高市府環保局指出，整治工作正如期進行，沒有搬到宿舍區的問題，相關搬遷的資訊屬不實謠言，同時也強調依污染改善計畫書內容及進度執行，目前第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，除要求整治廠商確依改善計畫書內容規定辦理，並做好相關二次污染防治措施。
整治工程即將採用最新的黑科技，這個秘密武器將進行現場示範工程，項目包括：在進行開挖、土壤分篩過程中，針對土壤層擾動所導致的揮發性有機物、逸散苯，使用納諾科技的納米微氣泡離子水進行霧化及噴灑，這個技術與方式可以有效控制開挖或土壤分篩作業過程的異味溢散，也能同時分解苯的毒性，避免影響周圍空氣品質。
另外，經過分篩後的高汙染土壤，使用納諾科技成熟的的真空低溫蒸餾技術，可將油污染土壤中的廢油進行回收，完全不需要焚燒，避免掉熱脫附焚化時的空氣污染物排放問題，且具有循環經濟的重大意義。
此次高市府環保局特別在前期開挖，以及後期重污染廢土污油處理上，運用高科技無污染的整治技術，運用到台積電這塊廢土處理上，除了可以解除民眾疑慮，也符合國際目前最重視的ESG趨勢。