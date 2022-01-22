防堵疫情擴散！台灣港務公司成立緊急應變中心

台灣港務公司於今(22)日，在高雄港中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊，成立緊急應變中心，以防堵疫情擴散。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-22 21:00:00
台灣港務公司董事長李賢義表示，該公司為因應高雄港船舶維修人員登船從事維修而遭染疫事件，乃成立緊急應變中心，並完成多處清消，以防堵疫情擴散。
交通部常務次長祁文中也到現場指揮調度，並與台灣港務公司董事長李賢義及航港局局長葉協隆進駐應變中心，同時視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。
李賢義說，港務公司已就1月10日至1月19日進出中島商港區之人員，逐一電話通知前來採檢，並於22日13時全數完成通知，港務公司除配合高雄巿政府完成設置港區篩檢站擴大篩檢外，並加強清消作業。
交通部常務次長祁文中並指示航港局及港務司以下事項，1.對未依規定登船者依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰10萬元以上，50萬元以下罰鍰，未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處以10萬元以上，50萬元以下罰鍰。
2.檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，將儘速檢討研議以分階段、空間方式要求業者配合辦理。
3.加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客之作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描 1922 QR code 留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。
4.持續配合疫調及人員匡列，並配合高雄市政府持續通知港區人員儘速完成採檢，防範疫情擴大，以及通函各港要求駐港業者務必落實清消作業，完成各項防疫措施。