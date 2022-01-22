COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

防堵疫情擴散！台灣港務公司成立緊急應變中心

▲台灣港務公司在高雄港中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊，成立緊急應變中心，以防堵疫情擴散。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
▲台灣港務公司在高雄港中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊，成立緊急應變中心，以防堵疫情擴散。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-22 21:00:00

台灣港務公司於今(22)日，在高雄港中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊，成立緊急應變中心，以防堵疫情擴散。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲交通部常務次長祁文中(右2)到高雄港中島商港區34號碼頭指揮調度，並與台灣港務公司董事長李賢義(左2)、高雄港務分公司總經理王錦榮(左1)等人，視察港區從業人員進行PCR篩檢作業情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
▲交通部常務次長祁文中(右2)到高雄港中島商港區34號碼頭指揮調度，並與台灣港務公司董事長李賢義(左2)、高雄港務分公司總經理王錦榮(左1)等人，視察港區從業人員進行PCR篩檢作業情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
台灣港務公司董事長李賢義表示，該公司為因應高雄港船舶維修人員登船從事維修而遭染疫事件，乃成立緊急應變中心，並完成多處清消，以防堵疫情擴散。

▲交通部常務次長祁文中(中)到高雄港中島商港區34號碼頭指揮調度，以防堵疫情擴散。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
▲交通部常務次長祁文中(中)到高雄港中島商港區34號碼頭指揮調度，以防堵疫情擴散。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
交通部常務次長祁文中也到現場指揮調度，並與台灣港務公司董事長李賢義及航港局局長葉協隆進駐應變中心，同時視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。

▲交通部常務次長祁文中(右2)與台灣港務公司董事長李賢義(左2)、高雄港務分公司總經理王錦榮(右1)等人，瞭解港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
▲交通部常務次長祁文中(右2)與台灣港務公司董事長李賢義(左2)、高雄港務分公司總經理王錦榮(右1)等人，瞭解港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。(圖／記者黃守作攝，2022.01.22)
李賢義說，港務公司已就1月10日至1月19日進出中島商港區之人員，逐一電話通知前來採檢，並於22日13時全數完成通知，港務公司除配合高雄巿政府完成設置港區篩檢站擴大篩檢外，並加強清消作業。

交通部常務次長祁文中並指示航港局及港務司以下事項，1.對未依規定登船者依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰10萬元以上，50萬元以下罰鍰，未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處以10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

2.檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，將儘速檢討研議以分階段、空間方式要求業者配合辦理。

3.加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客之作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描 1922 QR code 留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。

4.持續配合疫調及人員匡列，並配合高雄市政府持續通知港區人員儘速完成採檢，防範疫情擴大，以及通函各港要求駐港業者務必落實清消作業，完成各項防疫措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀