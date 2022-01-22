后里馬場變身魔幻藝術嘉年華 賞迷宮小丑劇新春暢遊

迎接新春到來，曾是台灣花卉博覽會場館的台中后里馬場，隨著「魔幻藝術嘉年華」今日登場，到2月底長達38天，將以全新風貌陪伴民眾歡度春節假期。「魔幻藝術嘉年華」今日首演，招待200餘名弱勢團體大小朋友先睹為快，在一系列逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀及小火車暢遊園區中，大小朋友都玩得開心盡興。





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后里馬場是台灣中部知名景點，也是許多人童年美好回憶。2018年成為台灣花卉博覽會場館之一，花博閉幕後，台中市政府觀旅局經過評估，於去年11月將馬場及花舞館正式委外經營。馬場古蹟包含日據時代的場本部、場長宿舍等規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，結合園區內多元休憩服務設施，已是民眾假日親子踏青旅遊景點之一。





▲戶外舞台邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇，精彩逗趣歡樂劇。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.22)

即日起，由台灣休閒運動科技公司主辦、龍之嶺旅遊集團承辦的「2022魔幻藝術嘉年華」，要為園區注入新亮點，包括花舞館內的魔幻迷宮、未來樹帶你進入奇幻異世界，戶外舞台更邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇，精彩逗趣歡樂劇，保證讓遊客留下歡樂回憶。





▲百年后里馬場老樹、馬廄、隅喁行走馬兒，在在都是美麗景色。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.22)

來到百年歷史的后里馬場，入目老樹、馬廄、隅喁行走馬兒，在在都是美麗景色。主辦單位又在大草坪布置魔法森林、祈福鳥居等，讓遊客有偽出國體驗。為照顧弱勢團體、低收入戶、身心障礙人士等，主辦單位佛心提供免費入園優惠。





▲魔幻藝術嘉年華邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇，精彩逗趣歡樂劇，保證讓遊客留下歡樂回憶。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.22)

今天的公益首演，200多名大小朋友在戶外舞台區欣賞世界小丑冠軍演出的小丑靜思劇，現場歡笑聲不斷。前台中市政府民政局長、金嗓電腦伴唱公司董事長蔡世寅亦熱情贊助活動，在開幕現場高歌一曲助興。





▲遊客來到魔幻藝術嘉年華，一票玩到底，可以觀賞各種精彩表演節目，免費搭乘遊園小火車等，絕對能讓遊客玩的盡興。(圖／記者金武鳳攝，2022.1.22)

主辦單位表示，遊客來到魔幻藝術嘉年華，一票玩到底，可以觀賞各種精彩表演節目，免費搭乘遊園小火車等，絕對能讓遊客玩的盡興。外地民眾搭台鐵到后里火車站，有到園區的公車可以搭乘。落實防疫，民眾得全程配戴口罩。避免人擠人，馬魔幻藝術嘉年華遊樂及表演大多在戶外舉辦，防疫兼走春，是春節旅遊首選。

















