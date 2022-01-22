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亞旭爆群聚染疫　桃園移工排隊搶打疫苗

▲亞旭電腦爆發群聚感染，其中大部分示外籍移工，這也引發桃園市境內移工的恐慌，許多移工紛紛到各地接種站搶打疫苗。（圖／桃園專勤隊提供）
▲亞旭電腦爆發群聚感染，其中大部分示外籍移工，這也引發桃園市境內移工的恐慌，許多移工紛紛到各地接種站搶打疫苗。（圖／桃園專勤隊提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-22 19:21:56

亞旭電爆發移工群聚感染，至今已造成70人確診，其中63人皆為外籍移工，此事件也造成移工圈大恐慌，不少人打電話到移民署北區事務大隊桃園市專勤隊詢問接種地點等相關資訊，甚至還有人特別和朋友一同包車前來接種疫苗，截至下午3時就已經有近千人完成施打。

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專勤隊隊長荊少安指出，移民署北區事務大隊桃園市專勤隊及服務站，去年底與桃園市政府衛生局合作，分別在聯新醫院、中美醫院及榮民總醫院桃園分院等醫療院所及桃園火車站開設接疫苗接種站；為提高疫苗覆蓋率，移民署鼓勵滯台的逾期停(居) 留外來人士把握機會出面接受施打疫苗，並強調「不收費、不通報、不查處及不管制」四大原則，現場也會派通譯人員，提供外來人士身分確認及受理統一證號申辦等多國語言服務，讓他們順利接種疫苗。

荊少安表示，這波Omicron病毒疫情來勢洶洶，因「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」公費疫苗專案到1月底截止，有意施打者仍可向桃園市專勤隊洽詢(03-2174577分機412、413)，專勤隊可協助聯繫安排接種疫苗，後續再依通知前往指定處所接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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