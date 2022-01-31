2022演唱會有這些　大咖天團、天后都要開唱了

歷經去年受到疫情影響，許多演唱會都延到今年舉辦，同時也有歌手宣布要在今年開唱，《NOWnews 今日新聞》特別整理了2022年將要舉辦的演唱會。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-31 09:00:00
農曆年節結束後，由吳青峰領軍的魚丁糸（蘇打綠），於2月19日、20日一連兩天在台北小巨蛋開唱；引人注意的是，同天還有陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、小賴組成的團體「五堅情」，於2月19日在高雄巨蛋舉辦「月球著陸」演唱會，可以說是北高都熱鬧。
再來即是原本要在去年6月於高雄開唱的梁靜茹，她會在2月26日在高雄開唱，預計會請來哪位藝人擔任嘉賓、歌單安排都是看點。動力火車則是接棒在台北小巨蛋開唱，已經是三度攻蛋的他們，演出依舊令許多粉絲期待不已。
4月的重頭戲就是張惠妹（阿妹）的「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，連續12天在台北小巨蛋開唱。每每開唱都會引起轟動的張惠妹，與團隊研究了檔期、自己的體力分配和製作的規畫後，決定再次挑戰自己，直接開唱12場，打破自己在2015年連續10場的紀錄，也是除了二姐的告別演唱會之外，連續演出最多場的紀錄保持人。
徐若瑄則是甩開被扯進王力宏、李靚蕾風波的陰霾中，將在5月7號於台北小巨蛋開唱，日前演唱會宣傳照釋出，她化身繩索女神，穿著鏤空透視短洋裝，露出好身材與長腿，進入難得允許拍攝的奇美博物館取景，盡展鋼鐵V女神氣場，跟一路以來支持她的粉絲相約台北小巨蛋見。