遠雄自貿港區擴大採檢　王必勝透露：預期確診不會少

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王必勝今天晚間在臉書（Facebook）發文指出，桃機前進指揮所自1月5日開始工作，至今17天，昨天機場一線人員PCR檢驗共驗7373人，除1名陽性且已確定是先前確診者外，皆為陰性。王必勝指出，距離清潔員傳播鏈最後足跡日已滿14天，顯示桃機現在已經相當乾淨穩定。防疫人員確診那一條傳播鏈目前都沒有增加相關確診者，如果持續到下週二（25日），也可說很安全了。
王必勝也說，奉命到下一個前進指揮所，即爆發群聚的遠雄自由貿易港區的亞旭電腦。王必勝指出，今天遠雄自貿港區持續擴大檢驗，主要對象鎖定電腦公司所在的2棟大樓、30家公司員工，以及同棟移工宿舍其他公司移工，「預期確診也不會少」。
王必勝說明，匡列隔離的員工都送往集中檢疫所，明天所有公司停工進行大清消。他也感謝國軍化學兵協助清潔消毒。他表示，同時對確診移工展開調查，將通知他們假日接觸的其他廠移工儘速採檢，也通知該工廠進行員工快篩。王必勝最後也強調，清零不是目標，而是防疫工作的態度。（編輯：陳政偉）
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