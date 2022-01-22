染Omicron暴增！柯文哲認匡列困難 擬初四加開疫苗接種
22日，指揮中心公布新增82例本土確診個案，台北市長柯文哲坦言「疫情已經擴散」，宣布將改變防疫戰術，呼籲民眾即日起，如果出現上呼吸道症狀，請先自行做快篩或到 北市篩檢站採檢。若快篩陽性，就直接依流程處理，提醒有症狀的民眾，前往篩檢站時也不要搭乘大眾運輸工具。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 22:38:56
柯文哲指出，桃園群聚案擴大，疫情已經蔓延，要把所有足跡、相關接觸者全部匡列非常困難，但他也強調，全台灣的疫苗覆蓋率，第1劑81%、第2劑 73%，且目前也沒有因為感染 Omicron出現重症、需插管的情形，表示雖然有流感化的傾向，但是如果突然爆增太多個案，還是會讓醫療量難以應付。
柯文哲也呼籲，防疫戰略要隨時機動調整，提及台北市桃園是共同生活圈，將會盡力協助。並提到21日確診的56位桃園電子廠移工，已經安置到劍潭加強版專責防疫旅館，未來北市府會視情況加開，以減輕醫院的負擔，而該電子公司桃園廠與新北廠人員有互相流動的狀況，也會密切關注。
最後柯文哲提醒民眾，請盡速施打疫苗，尤其是一、二劑還沒打的民眾，並說到目前指揮中心決定過年期間七天暫停接種服務，但台北市考慮初四後挪出醫療人力，讓需要的民眾可以盡速施打到疫苗，將於下周會宣布定案。（編輯：林盈君）
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