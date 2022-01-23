踢爆住都中心假辦社宅真炒房 林奕華怒批：鑽法律漏洞
國民黨立法委員林奕華踢爆國家住宅及都市更新中心用公告現值202.7億，向國防部價購33塊國有閒置土地，但其中13塊土地卻不做社會住宅，美其名是充裕社宅基金，實則帶頭炒房。林奕華昨於在國防部預算審查時，力抗執政黨與出售土地的國防部。最後，朝野達成不容炒房共識，成功要求住都中心所有以興辦社宅名義價購之國有土地，除興辦社會住宅外，不得轉做它用。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-23 09:00:00
林奕華指出，住都中心以興辦社會住宅用地名義，以市價6折左右價格，向國產署價購國有土地，但卻不做社宅，明顯鑽法律漏洞。林奕華認為，國產法規定政府機關之間以公告現值讓售國有土地，主要目的是顧及政府機關在土地的使用上，具有公益性或公務性，絕非是為了充裕機關財源為考量。住都中心用興辦社宅名義圈地，卻將部分精華區土地擴大解釋為充裕基金使用，就是難脫假興辦辦社宅、真炒房之嫌。
林奕華進一步指出，國產法第53條明文規定，超過500坪國有土地禁售。但住都中心卻透過公辦都更、化整為零的方式，巧妙規避500坪國有土地禁售規定。尤其，台北市有13處國防部土地，其中6處不做社宅，4塊位於大安區、2塊位於中山區，全是素地、空地，在辦理都市更新事宜上，完全沒有整合的難度。跟國人認知上，政府所進行的公辦都更，應該是房屋殘破不堪或有公安疑慮，如高雄城中城、台北信維市場等老舊又難以整合建物，有極大落差。林奕華強調絕不能忍受住都中心把台北市精華區土地，都規劃為住宅政策之提款機、金雞母。
林奕華批，評住都中心不積極協助國人解決危老都市更新，卻大炒國有素地以充裕基金，實在令人無法認同，也得不到社會支持。所幸朝野各黨團最後達成不容炒房共識，做成住都中心所有以興辦社宅名義價購之國有土地，除興辦社會住宅外，不得轉做它用。林奕華也強調，所謂的居住正義，絕對不是犧牲特定人士的正義，全台灣每一個地區的國人都應享有同等的居住正義，沒有一個鄉鎮市區的土地，該成為政府居住正義下的提款機。