曾被客人嫌醜！陪酒女不陪睡　靠2招變成「名古屋傳奇」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過小川えり並沒有因此沮喪，而是發憤圖強、挖掘自己的長處，學會了被稱為「直瓶」的特殊技能，也就是一次灌完整瓶香檳，靠著特技以及特殊的人物個性設定，吸引越來越多客人。有不少客人花錢不手軟，幫小川えり開酒，就只是為了看小川えり表演。
小川えり不僅身懷「絕技」，對待客人也相當用心。小川えり曾經表示，「要當一個有人氣的女公關，重要的不是戀愛，而是支持客人，因此最好可以隨叫隨到」。她365天全年無休，全心全意和客人交朋友，終於吸引一批衷心顧客。
但小川えり也相當要求自己的底線，絕不靠性交易和客人交涉，來增加薪水或擴大客源。小川えり過去接受電視台訪談時透露，她基本上不會讓客人碰，因為她很討厭這種行為，只要被碰的話她就會打回去，另外也不會用手機跟客人傳訊保持親密關係，誘惑對方上門消費。
在小川えり的業績逐漸出現起色到紅透半邊天，還有時裝邀請她走秀，小川えり在名古屋也變成了家喻戶曉的人物，還曾有過在4天內就賺進5億日圓（約台幣1億3590萬元）的紀錄。還有客人為了慶祝小川えり的生日，準備了12座香檳塔，一瓶要價60萬日圓（約台幣17萬元）的香檳，客人豪氣地買了將近500瓶，一連3天的生日派對就讓小川えり賺進超過2.5億日圓，也因此成為人人口中的「女公關傳奇」。
雖然小川えり的時薪曾經達到18.6萬日圓（約台幣5.2萬元），一年下來超過2億日圓（約台幣5600萬元）。不過小川えり已經決定從酒店公關退休，並且轉行當YouTuber，另外還投資許多事業，包括各式美容沙龍、網頁製作、健身等等。未來她更打算挑戰壽司店，並表示目標將是「在全日本擁有2000家店舖」。
小川えり的YouTube頻道「エンリケ空間チャンネル」，目前也有超過30萬粉絲追蹤，月收入更達到300萬日圓，但因為副業業績可觀，即使小川えり在當YouTuber後成績不俗，她曾在節目上公然表示，這筆收入「只能算是零用錢」。
人紅話題也多，先前爆出，小川えり收到恐嚇信，並遭勒索5億日圓（約台幣1億3200萬元），不過她沒有聽從歹徒指示，更否認做過詐騙行為，更沒利用感情騙人。小川えり還笑「寄送恐嚇信的笨賊，竟附上銀行帳號，簡直是自投羅網」。在去年9月也曾因為去「修修臉」，因而引發話題。