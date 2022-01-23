Keanna堅持保護ØZI 莉婭看傻眼「根本在毀滅他」
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚，謝和弦多次發文表達看法，現任妻子莉婭（陳緗妮）也加入戰局。昨（22）日莉婭發文酸Keanna根本是在毀滅ØZI，「我真的很同情ØZI，他超衰！需要被妳保護個鬼⋯妳根本在毀滅人家吧！」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-23 07:54:42
Keanna因自爆和ØZI有過關係，並多次發文解釋ØZI是她想保護的人，看到ØZI寫歌自保讓她心寒，但仍語帶保留，沒說清楚兩人關係及過程，僅透露ØZI給過她承諾。而前夫謝和弦與妻子莉婭藉此紓發2年前，被Keanna告侵害配偶權的心路歷程，莉婭表示，這2年被不斷被大眾攻擊，她怒喊「不要因為她是個喊著女力，捍衛女權卻佯裝成弱勢的苦情女子，所以大家就選擇蒙蔽自己的雙眼失去判斷能力。因為一個侵害配偶權的勝訴，所以其他事件捏造的謊言都可以被認同得理所當然！」
對於Keanna的發文，莉婭認為ØZI跟自己一樣衰，「一直往我身上抹一堆不知道哪來的東西，很會編造，就跟被衰到的ØZI自爆事件一樣，我真的很同情ØZI，他超衰！需要被妳保護個鬼⋯妳根本在毀滅人家吧！」看到Keanna操弄輿論、捉弄人心，莉婭呼籲她「拜託⋯不要再出來危害人了！扯到爆！」莉婭強調而自己這2年承受的壓力根本是Keanna的上千萬倍，並對自己喊話，「但我還是願意說真話，即使要被迫害⋯我也會告訴自己勇敢扛起來！」（編輯：薛羽彤）