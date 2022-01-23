《天堂M》旗幟戰神仙打架！橘子嘉年華春節版萬人觀戰
「2022橘子嘉年華春節版」昨（22）日進入第三天，線上超過8萬人同步收看，最受矚目的莫過於《天堂M》第五季旗幟戰菁英賽正式開打，由於今年來報名參賽的隊伍相當多，最終由系統選出40個隊伍來參加菁英賽的決賽，一起爭奪「最強血盟」的稱號，優勝隊伍就能取得特殊道具獎勵，可以加入作為帳號的永久蒐集品。今年主辦單位特別用心，還祭出「觀看人數達成獎勵」，只要同時觀看人數超過5000至14000人的標準，全伺服器發送獎勵箱，後來最高有超過18000人同時在線觀看，官方也立即加碼放送最高級變身抽卡卷及憑證（嘉年華），讓所有人看得過癮、拿得開心！
記者張勵德/綜合報導
2022-01-23 08:19:52｜2022-01-23 08:19:59
這一季旗幟戰菁英賽加入新職業「死神」，這個職業堪稱是「為打架而生」，讓旗幟戰帶來更激烈的爭鬥！這次還有全台兩位唯一級變身的「吉爾塔斯」來互撞，讓觀眾們看得熱血沸騰，「神仙打架」的熱況，加上瞬息萬變的戰況，過程中連主播「丁丁」與賽評「小屁」都不斷驚呼連連！
這次成功佔領旗幟取得優勝的隊伍，血盟盟主能獲得「傳說製作秘笈」（紫布）x1，所有參加賽事的血盟成員，則可以獲得「神秘變身卡」英雄（嘉年華）及旗幟戰第五季憑證（嘉年華）x1，在活動結束後也可以作為永久的蒐集品。更特別的是，由於這次旗幟戰地圖南邊易攻難守，官方特別提高獎勵，最終佔領的血盟不只盟主能取得紫布，還能指定該血盟2名參與成員也能取得！眼見官方提供特殊加碼獎勵，果然讓所有參賽隊伍殺紅了眼，激戰到最後一分鐘。最終由「水藍聖月」、「PokemonGO」、「殺手殿堂」、「老虎收容所」取得東西南北四個旗幟。
另一方面，在旗幟戰結束後，官方正式公佈《天堂M》最新改版訊息「綠洲」（OASIS），1/24開放事前預約，全新世界副本即將登場，至於預約多久、有送什麼，還要等官方進一步公布。