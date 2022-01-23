城際列車挨批趕鴨子上架　台鐵駁斥：訓練、測試符合規定

我是廣告 請繼續往下閱讀
而台鐵司機員依據「行車人員技能體格檢查規則」 第 8 條第 3 點規定，必須通過規定的訓練時數，在學科部分不得低於 478 小時，術科部分則依欲取得的駕照，實施不低於 11 個月 2 萬公里之學習時間及里程，並通過交通部辦理之學科及術科測驗後，方可取 得「電車」駕駛證照，可駕駛車輛包括 EMU500、600、 700、800、900、1000、2000 及 3000 等電聯車。
為使司機員熟悉 EMU3000 操作，台鐵已辦理相關訓練，包含去（2021）年8月11至13日及年10月5至7日舉辦兩梯次，合計 30 名種子教官訓練。去年11 月 9 日迄今，EMU3000 營運相關各機務段 計有 345 位司機員完成段內訓練， 其中 283 人已單獨駕駛過，可獨立駕駛之比例達 82%。
而尚無 EMU3000 單獨駕駛經驗的司機員，加派試車小組成員或種子教官辦理乘務督導，加強其信心。有報導提到 1 月 9 日當天司機員等不到指導員，最後只能自己開車一節，經查該司機員當天係 第 4 次值乘 EMU3000，因誤以為 EMU3000 型與傾斜列車一樣需要雙人乘務，所以才在車上等待，並非不孰悉 EMU3000 而不開車。
台鐵強調，後續在春節疏運期間，不論正班車或加班車，都不會指派只有一次 EMU3000 單獨駕駛經驗的司機員，不會有「開一次就硬上」的情形發生，另外報載第 5 編組故障多一節，查該為編組到港交車後，在迴送機務段過程時，因當日下雨軌道濕滑，發生車輪踏面擦傷必須重新鏇銷車輪，因此較晚投入試車。
依據本案契約規範規定「試運轉平均每天應 200 公里以上」要求，為提升本次 EMU3000 第 5 及第 6 編組之試車效率，台鐵要求每日執行上、 下午各一趟次達 200 公里試運轉，並未簡化或壓縮試運轉里程及項目，因此第 5 及第 6 編 組在試運轉項目及公里數上絕無減少，每趟試運轉車上均有第三方獨立驗證單位在場見證，若試運轉中發現不符合契約規定，即扣除成功天數，以確保測試 完整有效，及上線列車安全。而第 5 及第 6 編組完成試車後，將作為春節疏運預備編組，並非媒體所述「急著投入當加班車」使用。