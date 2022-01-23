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城際列車挨批趕鴨子上架　台鐵駁斥：訓練、測試符合規定

▲今（23）日有媒體報導，台鐵司機員對於新車行車訓練不足亦不熟悉，「趕鴨子上架」有安全疑慮，對此，台鐵發出聲明駁斥。（圖／NOWnews資料照）
▲今（23）日有媒體報導，台鐵司機員對於新車行車訓練不足亦不熟悉，「趕鴨子上架」有安全疑慮，對此，台鐵發出聲明駁斥。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-23 10:19:00

春節疏運需求大，許多民眾返鄉依賴台鐵，隨著新城際列車投入營運，台鐵也推出新車加班車，滿足國人需求，不過今（23）日有媒體報導，台鐵司機員對於新車行車訓練不足亦不熟悉，「趕鴨子上架」有安全疑慮，對此，台鐵發出聲明駁斥，司機員訓練包含學科、術科，且城際列車測試更經過第三方認證，絕無強行上線。

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針對媒體報導，台鐵嚴正回應，台鐵車輛運用均依規章規定經過各級保養及出庫檢查，新車更需經第三方驗証單位確認安全無虞，才能上線使用，絕無受到外力干預而違規或強行使用的情形。
 
而台鐵司機員依據「行車人員技能體格檢查規則」 第 8 條第 3 點規定，必須通過規定的訓練時數，在學科部分不得低於 478 小時，術科部分則依欲取得的駕照，實施不低於 11 個月 2 萬公里之學習時間及里程，並通過交通部辦理之學科及術科測驗後，方可取 得「電車」駕駛證照，可駕駛車輛包括 EMU500、600、 700、800、900、1000、2000 及 3000 等電聯車。

為使司機員熟悉 EMU3000 操作，台鐵已辦理相關訓練，包含去（2021）年8月11至13日及年10月5至7日舉辦兩梯次，合計 30 名種子教官訓練。去年11 月 9 日迄今，EMU3000 營運相關各機務段 計有 345 位司機員完成段內訓練， 其中 283 人已單獨駕駛過，可獨立駕駛之比例達 82%。

而尚無 EMU3000 單獨駕駛經驗的司機員，加派試車小組成員或種子教官辦理乘務督導，加強其信心。有報導提到 1 月 9 日當天司機員等不到指導員，最後只能自己開車一節，經查該司機員當天係 第 4 次值乘 EMU3000，因誤以為 EMU3000 型與傾斜列車一樣需要雙人乘務，所以才在車上等待，並非不孰悉 EMU3000 而不開車。

台鐵強調，後續在春節疏運期間，不論正班車或加班車，都不會指派只有一次 EMU3000 單獨駕駛經驗的司機員，不會有「開一次就硬上」的情形發生，另外報載第 5 編組故障多一節，查該為編組到港交車後，在迴送機務段過程時，因當日下雨軌道濕滑，發生車輪踏面擦傷必須重新鏇銷車輪，因此較晚投入試車。 

依據本案契約規範規定「試運轉平均每天應 200 公里以上」要求，為提升本次 EMU3000 第 5 及第 6 編組之試車效率，台鐵要求每日執行上、 下午各一趟次達 200 公里試運轉，並未簡化或壓縮試運轉里程及項目，因此第 5 及第 6 編 組在試運轉項目及公里數上絕無減少，每趟試運轉車上均有第三方獨立驗證單位在場見證，若試運轉中發現不符合契約規定，即扣除成功天數，以確保測試 完整有效，及上線列車安全。而第 5 及第 6 編組完成試車後，將作為春節疏運預備編組，並非媒體所述「急著投入當加班車」使用。 
 

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