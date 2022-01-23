「新店店店長推薦」麥當勞嗆疊字專區 IKEA秒反擊網嗨翻
麥當勞上週五（1/21)上午10時在官方粉專上幽默行銷「雞醬法」，推出肯瓊醬、蜂蜜芥末醬等沾醬天團的贈獎活動，沒想到文章配圖身體力行激將法，點名HOWHOW、阿滴等網紅YouTuber，還有蝦皮購物、Netflix等品牌社群下戰帖，欽點宜家家居，嗆聲「嗨 ＃IKEA 你們敢不敢設立 宜家家居新店店店長推薦疊字字專區」，還建議「加碼許願現場開放抱抱鯊鯊拍拍照，一定很可可愛愛」。而IKEA昨（22）日不只火速開設「宜家家居新店店店長疊字展」私心推薦讚讚好物，回敬麥當勞：沒事真的不要激宜家家居新店店店長，首圖更神回「建議刮刮別人的鬍子前 先刮刮自己的」，熱鬧神展開引來2萬多名網友朝聖。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-23 11:23:20｜2022-01-23 12:25:36
麥當勞為鼓勵大家面對新的一年，要嘗試些新的改變吧，為麥克雞塊的肯瓊醬、泰式香辣醬、蜂蜜芥末醬3種醬料，推出「鷄醬法」贈獎活動，鼓勵醬料搭配，在官方粉絲團上幽默點名網紅YouTuberHOWHOW及阿滴，還有蝦皮購物、Netflix、justfont等品牌社群分別下戰帖，引來HOW哥回覆「嘗試什麼的，都放馬過來吧！醬料也放過來吧！」阿滴還開玩笑提問「如果我完成里民服務，可以得到一年份的鷄塊嗎 (･ω･)」，關心接下挑戰是否有回報。
其中最令網友感到趣味的，便是麥當勞直接點名IKEA，並以網路上流傳已久的「宜家家居新店店店長」疊字網路梗開嗆，「嗨 ＃IKEA 你們敢不敢設立 宜家家居新店店店長推薦疊字字專區」，當然也不會放過IKEA超萌人氣鯊魚抱枕，建議「加碼許願現場開放抱抱鯊鯊拍拍照，一定很可可愛愛」。
沒想到IKEA竟然認真接下挑戰，一天之內便公告「宜家家居新店店店長邀請你來逛逛宜家家居新店店店長疊字展」！奉上各式各樣私心推薦的讚讚好物，並歡迎大家到現場找找隱藏版疊字。並趁機行銷獨家實境解謎遊戲，曝光有機會獲得新春超值家具和新店店獨家疊字春聯的活動，超狂神回笑翻網友，引來超過2萬人朝聖。
IKEA這次可不是做出梗圖回應而已，為了回敬麥當勞「沒事真的不要激宜家家居新店店店長」，在PO文的圖片可發現IKEA直接將疊字應用在賣場介紹，首圖直接回嗆「建議刮刮別人的鬍子前 先刮刮自己的」，另外還有坐坐、杯杯、快快、盤盤等推薦，大開宜家家居新店店店長玩笑，「把私房錢錢偷偷摸摸 收收在層層抽屜裡」，還引用Energy《放手》歌詞的「就跟你說了放手手」，吸引粉絲接歌，令人莞爾。