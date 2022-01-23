本土疫情升溫！紫南宮急轉彎 確定不發錢母、不發丁酒
國內本土疫情連環爆，內政部長徐國勇昨日公告春節期間宗教場所7項防疫措施，原先對外表示會繼續辦理發錢母的南投紫南宮，今（23）日上午表示，在請示土地公後，確定停止大年初一發放錢母及十六發放丁酒活動。
編輯中心／綜合報導
2022-01-23 11:17:30
南投縣竹山鎮紫南宮每年大年初一發放錢母，吸引許多信眾前往排隊，22日才剛宣布傾向照常辦理，預計提告防疫計畫徵詢地方政府同意，但今日一早，紫南宮主委莊秋安到土地公前參拜，請示土地公意見，擲筊後確定決定停辦發放活動。
據悉，紫南宮在聽聞昨日的疫情狀況後，向土地公稟告、徵詢意見，今日得到停辦的指示，因此確定將初一發放錢母和正月16日的發放丁酒活動取消。
莊秋安表示，錢母已經製作好，民眾若想得到錢母，可能可在紫南宮舉辦捐血活動時來獲得，其他方式還在研議，仍需等字南宮管理委員會討論過後，另行公佈。（編輯：林莞茜）
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