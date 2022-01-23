直播／圓山飯店廚師一家三口染疫 柯文哲親上火線說明
北部疫情延燒！台北圓山大飯店昨晚驚傳廚師確診，其同住的哥哥、母親一家三口全染疫，哥哥為南港房仲，三人Ct值低。台北市政府將於下午3點半召開記者會，由市長柯文哲將親自說明，《NOWnews今日新聞》全程直播帶您掌握。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-23 15:30:00
圓山大飯店昨晚接獲北市府衛生局通知後，立即展開清消、配合匡列，105名員工快篩，皆呈現陰性。黃珊珊上午受訪時證實，圓山飯店一名20多歲西點女廚師一家三口街確診，哥哥為南港房仲，同住母親也染疫，且令人擔憂的是三人Ct值都不高、感染源不明。
黃珊珊表示，圓山飯店廚師的哥哥就是確診房仲，日前因為身體不適前往南港的診所看診，醫師建議他快篩後驗出確診，衛生局連帶匡列採檢家人，並陸續驗出妹妹和媽媽都染疫。
同時，圓山大飯店對外說明，餐廳部分，松鶴、圓苑、金龍、牛排等4間餐廳於23日、24日停業，進行全清消；住房部分，已主動通知客人可取消訂房，如已付費，將全額退費。
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