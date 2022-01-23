林靜儀看板合體綠彰化新人楊子賢 籲鄉親挺返鄉年輕人
民進黨彰化縣議員參選人楊子賢與民進黨立委林靜儀於2020年，在彰化的輔選活動上相識。2022年1月，為了聲援林靜儀，楊更特別多次到中二選區掃街拜票。如今縣議員初選即將到來，剛當選立委的林靜儀與楊子賢共掛看板，她表示，沒有資源對年輕人真的很不容易，年輕人願意回彰化扎根，更要相挺。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-23 11:43:46
楊子賢說，2020年告知時任不分區立委的林靜儀，彰化立委選情陷入苦戰，國民黨派出地方派系的家族背景候選人，用銀彈攻勢猛砸本土派，林靜儀時間馬上排出來，全天在彰化拼輔選。這就是林靜儀的精神，知道哪裡有困難，有需要她的地方，就會竭盡所能力挺到底。
楊子賢表示，他多次往返台中各地，化為分身聲援林靜儀，是因為看到林在節目上不畏壓力，仗義執言。在議事殿堂上，針對行政怠惰的公務體系，據理力爭的模樣。如果這麼好的立委候選人不能當選，社會公義又該如何彰顯。
楊子賢回憶，林當選後，他主動詢問林，是否能合掛看板時，林不但爽快的答應，還關心他的選情。在電話裡用堅定的語氣跟他說，「年輕人只要肯拼，一定有出頭的機會」。
林靜儀表示，在2020年大選時認識楊子賢，當時就留下深刻印象，「彰化縣有年輕人回來紮根，真是太好了」。尤其楊子賢關心的議題包括文化、教育和民生議題，是不只倡議，更深耕基層的年輕政治工作者，這很難得。議員是複數選區，競爭非常激烈，楊子賢在地方已經跑了很久，瘦了很多，沒有資源對年輕人真的很不容易。