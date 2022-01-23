紐西蘭Omicron疫情亮紅燈　總理阿爾登「自主取消」婚禮

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由於這場婚禮上密切接觸者眾，當局不敢大意，總理阿爾登表示，紐西蘭將根據其防疫框架進入進入紅燈警戒狀態，在此防疫限制下，室內活動若沒有使用疫苗通行證，最多只能有25人入內，若有疫苗通行證室內客人上限則為100人。此外也加強了更多的社交距離、戴口罩規定，例如學年開始後，四年級以上的學童在校時將戴口罩。
這項防疫緊縮也影響到了阿爾登的私生活，她在宣布進入紅燈警戒與新規定後表示，她的婚禮將不會在近日舉辦。儘管阿爾登和她的長期伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）從未宣佈他們的婚禮日期，但據推測兩人婚禮原定將在未來數週舉行，而被問及對於防疫限制讓她的婚禮不得不取消有何感想時，阿爾登用一句「人生就是如此」來回應。
阿爾登表示，自己和其他成千上萬的紐西蘭人沒什麼不同，「他們在疫情流行中感受到的是更巨大的影響。而令人沮喪的是，有時在他們病重時，無法與摯愛的親友同在。這遠遠超過任何我所經歷的悲傷」。
目前紐西蘭12歲以上人口約有93%已經完整接種新冠疫苗，大約20%打了追加劑。阿爾登指出，還有更多人需要追加施打加強劑。自新冠疫情爆發以來，紐西蘭已發現1萬5104人確診，且僅有52人染疫病歿。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。