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紐西蘭Omicron疫情亮紅燈　總理阿爾登「自主取消」婚禮

▲紐西蘭通報9例Omicron確診病例，此群聚感染密切接觸者逾百人，總理阿爾登（Jacinda Ardern）不得不祭出紅色防疫警戒狀態，自己的婚禮也暫時喊卡。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭通報9例Omicron確診病例，此群聚感染密切接觸者逾百人，總理阿爾登（Jacinda Ardern）不得不祭出紅色防疫警戒狀態，自己的婚禮也暫時喊卡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-23 11:50:33

面對新冠病毒變異株Omicron廣泛擴散，過去位列全球防疫模範的紐西蘭，日前也通報出現9起Omicron確診病例。為此，總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（23）日宣佈強化防疫限制至紅色等級，就連自己原定今年夏季舉行的婚禮也被迫喊停。

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紐西蘭總理阿爾登表示，當地傳出現一起9人確診Omicron變異株的群聚感染，並顯示疫情已從北島奧克蘭（Auckland）傳到南島尼爾森（Nelson）的社區傳播。據了解，這起群聚感染是源於一個北島家庭搭乘飛機，前往南島參加一場100人出席的婚禮，檢驗後得知這個家庭與一名空服員篩檢呈現陽性反應。

由於這場婚禮上密切接觸者眾，當局不敢大意，總理阿爾登表示，紐西蘭將根據其防疫框架進入進入紅燈警戒狀態，在此防疫限制下，室內活動若沒有使用疫苗通行證，最多只能有25人入內，若有疫苗通行證室內客人上限則為100人。此外也加強了更多的社交距離、戴口罩規定，例如學年開始後，四年級以上的學童在校時將戴口罩。

▲紐西蘭總理傑辛達·阿爾登（Jacinda Ardern）於18日施打疫苗。
▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）呼籲民眾盡早施打疫苗加強劑。（圖／美聯社）
這項防疫緊縮也影響到了阿爾登的私生活，她在宣布進入紅燈警戒與新規定後表示，她的婚禮將不會在近日舉辦。儘管阿爾登和她的長期伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）從未宣佈他們的婚禮日期，但據推測兩人婚禮原定將在未來數週舉行，而被問及對於防疫限制讓她的婚禮不得不取消有何感想時，阿爾登用一句「人生就是如此」來回應。

阿爾登表示，自己和其他成千上萬的紐西蘭人沒什麼不同，「他們在疫情流行中感受到的是更巨大的影響。而令人沮喪的是，有時在他們病重時，無法與摯愛的親友同在。這遠遠超過任何我所經歷的悲傷」。

目前紐西蘭12歲以上人口約有93%已經完整接種新冠疫苗，大約20%打了追加劑。阿爾登指出，還有更多人需要追加施打加強劑。自新冠疫情爆發以來，紐西蘭已發現1萬5104人確診，且僅有52人染疫病歿。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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