古早味餐廳出桌菜 文青古厝優雅團聚 魚翅雞湯預訂外帶
以古早味家常料理聞名的「長生29」，店外沒有招牌，卻總能吸引熟門熟路的饕客們前往。因應團聚需求推出桌菜預定，魚翅雞湯、吻仔魚小炒王、脆皮燒腩、蒸海魚等經典料理；用料實在、口味濃郁細緻的「魚翅雞湯」提供外帶選擇；店內招牌「古早味黑輪」、「內門黑豬肉香腸」則可滿足年節送禮需求。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-23 12:22:39
長生29今年推出8道約8人份的桌菜，包含魚翅雞湯、香腸黑輪拼盤、吻仔魚小炒王、潮州蚵煎、脆皮燒腩、蒸海魚、鍋巴米粉、炒時蔬，道道都是經典的手路菜。老闆說，為了讓顧客可以品嚐到最完美的滋味，桌菜僅限內用，且需提前預定。其中，「魚翅雞湯」則有外帶選擇，也需事先預定。
「吃雞起家」全雞料理有吉利之意、也象徵家運良好、生意興隆、有頭有尾等祝福之意。代表菜「魚翅雞湯」先以老母雞、金華火腿、豬腳等食材熬製高湯，約3小時後撈起食材，再煨花蓮玉米雞、魚翅等，數小時之後就能上桌。頂級食材加上純熟的烹調方式，果然一入口就驚豔，富含膠質的濃郁湯頭，口口生香，魚翅口感細緻、軟中帶Q，而雞肉也是軟嫩鮮美，外帶附精緻304白鐵鍋，回家可直接上桌。
「古早味黑輪」、「內門黑豬肉香腸」是長生29招牌菜之一，黑輪以新鮮旗魚製作，滿滿魚肉的鮮味，搭配店內自製泰式沾醬更是超級絕配。「吻仔魚小炒王」韭菜、吻仔魚、青鯤鯓蝦乾等，加上香脆的腰果，口感豐富。爆皮的「脆皮燒腩」也是一絕，咔嗞咔嗞的酥脆豬皮，搭配肥嫩五花肉，每一口都滿足。
古厝配上古早滋味、料理純粹、簡單而幸福滿滿，預定桌菜內容可依顧客需求調整，店內資訊會於臉書粉絲專頁「長生29」公告。