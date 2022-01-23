NBA／不看好湖人走出低谷 愛神：外界對詹皇又愛又恨
洛杉磯湖人本季陷入掙扎，目前僅以5成勝率排在西區第7，湖人領袖「詹皇」LeBron James的前隊友、騎士中鋒「愛神」Kevin Love也不看好，「若他們能在全明星賽後解決問題，那我會感到很驚訝。」
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-23 12:23:01
因為過去在騎士和James搭檔，以及湖人本季偏好愛用老將陣容關係，33歲的Love本季一度傳出將前往洛杉磯幫助昔日隊友，不過並未成真，且現在反倒是騎士戰績更好以27勝19負，5成78勝率衝上東區第5。
Lover近日上其他球員的播客節目時談起湖人的表現，他先是為好友James打抱不平，「他是我們這一代最偉大的球員，在討論GOAT(史上最佳)時人們總會注意他的一舉一動，所以只要他的球隊打不好，外界就會怪罪他。」
「如果他們在全明星賽後解決那些問題，我會感到很驚訝。我相信他們會有些變動，但能走多遠我不知道，給他們過多的期望和批評，在某些程度上是不公平的。」Lover說。
Lover認為外界對James又愛又恨，「每個人都希望湖人在擁有三巨頭的情況下做出偉大的事情，即使AD(Anthony Davis)缺陣，他們仍期望湖人能夠做到，但這真的很艱難。」