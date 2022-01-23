北市＋4！圓山廚師一家三口感染源不明 匡列47人隔離
台北市今（23）日新增4例本土確診，包括北投1例、士林3例。其中，台北圓山大飯店廚師確診，其同住的哥哥、母親一家三口全染疫，以及桃園西堤案接觸者、西堤工讀生的老師（案18442），該案目前於嘉義隔離中，相關足跡還在疫調中。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-23 15:40:19｜2022-01-23 15:43:34
台北市政府下午召開記者會說明最新疫情發展，台北市長副市長黃珊珊表示，士林3例目前感染源不明，從事房仲業的案18375 （圓山飯店廚師的哥哥）於1／19 先發燒，1／22快篩陽性，同住的妹妹1／21有症狀，也在1／22快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR後確診，媽媽就被匡列採檢後也確診，案18375從事房仲業，另外還有餐廳的工作足跡比較多，妹妹則為圓山飯店西點廚師。
黃珊珊說明，士林家戶感染目前疫調進度為案18375 (房仲男) 密切接觸者共47人，已匡列居隔（含同住者及接觸者）、採檢報告共9人為陰性 ，其他38人報告待出；案18396 （圓山廚師）職場快篩531人，陰性為353陰性，案18441 (媽媽) 少出門、足跡單純 ，家人已被匡列隔離。