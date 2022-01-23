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加油趁現在！汽柴油分別調漲0.6、0.2元

▲台灣中油公司今（23）日公告，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.2元。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣中油公司今（23）日公告，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.2元。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-23 12:47:51

台灣中油公司今（23）日公告，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元。

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台灣中油表示，本週受俄羅斯與烏克蘭邊境軍事緊繃、葉門叛軍襲擊阿拉伯聯合大公國及土耳其輸油管爆炸等因素影響，導致油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.04美元，新台幣兌美元匯率升值0.014元，國內油價依公式計算漲幅為3.86%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.1元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收1.5元，換算後95無鉛汽油每公升31.8元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.8元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及2.0元，汽、柴油實際價格每公升調漲0.6元及0.2元。

本周依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整之0.5元及2.0元由台灣中油吸收，累計2021年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。

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