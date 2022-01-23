亞旭確診者足跡！好市多、家樂福、菜市場23處場所入列
本土疫情連日大增，桃園市政府今（23）日公布最新確診者足跡，相關23處包含好市多中壢店、家樂福內壢店、家樂福經國店、家樂福中原店、南崁菜市場、中壢火車站，和運動用品以及生活服飾店
編輯中心／綜合報導
2022-01-23 13:06:59
亞旭電腦桃園廠經過擴大採檢後，單日增63例確診爆發移工群聚，桃市府啟動遠雄自貿港區篩檢，並公佈個案相關公共場所足跡，光是家樂福就包含3間，分別是中原店、內壢店和經國店；1月16日至21日期間，也有至南崁菜市場、搭乘亞通客運703線；1月16日曾至歐悅國際連鎖精品旅館、中壢希望職工中心；7-11立揚門市、7-11遠雄門市、7-11布拉格門市；萬岳運動用品中正店、J-MART佳瑪生活館南崁店與NET南崁一店；Costco桃園中壢店、大埔鐵板燒建國店、至久湯鍋の物24H、您好尚介香碳烤、中壢火車站、蕙生鮮超市等23處場所都入列。
桃園市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。
另外，稍早桃園市政府也緊急宣布，健行科技大學、同德國小、私立瑞恩帝兒幼稚園以及私立樂生活美語短期補習班23日預防性停課一天。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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