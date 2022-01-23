紅包袋難選？10大設計款在此　要潮、要搞笑、要卡通都有

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蝦皮購物觀察，農曆年前紅包袋、春聯需求量較上個月成長超過200％，其中以知名IP卡通人物造型紅包袋最受歡迎，送給大人小孩都適合；民眾也偏好選擇活潑可愛風格的春聯，富有招財涵義的祝賀詞也是選購的熱門考量。
跳跳虎紅包袋
角落生物角落小夥伴紅包袋
●momo購物網
2022農曆新年即將到來，消費者陸續開始準備年節置辦，其中一大重點就是代表新年祝福的「紅包袋」，線上零售業富邦媒旗下momo購物網分享，近一個月買氣年成長逾3成。除了分享年節喜氣氛圍，發送紅包更是為了將過去一年滿滿的感謝心意與祝福傳遞給對方，momo進一步據站上銷售觀察，有別於過去傳統素面紅包袋，愈多消費者喜歡直接將祝福語設計於封面的紅包款式，看準消費者愈來講究紅包袋設計，各大品牌也年年創新推出生肖限定款、時下熱門流行圖款搶市。
春節期間春聯、對聯也是家家戶戶必備的喜慶元素之一，以對仗工整、簡潔精巧的文字為佈置環境帶來新年祝福，同時意味著春節正式拉開序幕。momo今年特別網羅超過500款紅包袋、春聯及對聯，無論消費者喜歡虎年限定、創意kuso或精緻繡布，各式款通通有，並祭出慶新年限時優惠7折起。
佳墨 2022虎年紅包袋-福虎寶/黃金喜慶
獨特印金的福虎寶招福圖案搭配吉祥祝福話語，突顯視覺層次美感，營造豐富有福的美滿豐足情境，讓象徵吉祥的紅包更有意義與質感。多款組合包，輕鬆為送禮對象挑選最適合的專屬款式。
逗柴貓 2022虎年限定版中式新年紅包袋
插畫家Gifaye Pa琦菲爸的話匣子推出新年紅包袋啦！琦菲爸透過可愛的柴犬設計圖樣搭配句句療癒小語錄帶給讀者滿滿正能量，吸引眾多粉絲熱愛。2022新春虎年逗柴貓特別推出多款身穿老虎裝扮的Q萌柴柴紅包袋，搭配「春、福、滿、財、恭賀新禧」五款吉祥文字，喜歡柴犬的粉絲千萬不能錯過！
半島良品 新年網紅創意折疊紅包袋
發紅包也要年年創「新」意，今年最火紅創意紅包非摺疊紅包袋莫屬啦！封面採用彩色疊燙工藝，搭配精緻流蘇掛飾，質感更高級；加上創意可摺疊設計，將鈔票一張一張攤開，展現滿滿心意；還有多款吉祥祝福可任選，收禮者一秒展開驚喜無限。
BLS 春節變變變紅包袋
獨特簍空設計，露出千元鈔票上經典的四個小朋友、五百元鈔票上的棒球隊等圖樣，收禮對象一眼就看見內容心意，增添紅包亮點。再搭配封面採用高級燙金視覺，讓kuso趣味文字更加分。
●Pinkoi
面對即將迎來的農曆春節，除了能與親友相互團聚，最應景的收送紅包、貼春聯禮俗，也象徵為新的一年正式揭開序幕！設計購物網站Pinkoi搶先推出「禮到虎氣到｜2022新年賞」，集結虎年特色紅包春聯，療癒可愛風到知性設計應有盡有。
Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition 100分的美好禮物
Pinkoi延續先前攜手同樣在今年迎來十週年的LINE FRIENDS原創IP「BROWN & FRIENDS」，共同注入10th X 10th的力量，以100分的美好心意為理念，推出2022虎年限定設計紅包春聯。特別選用LINE FRIENDS虎年圖案結合迷人又經典的台味情話，如：「虎哩挖誒愛」、「虎你歡喜」、「天天幸虎」等俏皮虎字情話，讓換上虎年裝扮的熊大、兔兔和莎莉，在農曆新年以療癒討喜模樣，溫馨陪伴大家。
Pinkoi X《永恆慕夏特展》
Pinkoi 攜手《永恆慕夏特展》，精選被譽為「世界上最偉大裝飾藝術家」慕夏的兩幅代表作《摩納哥・蒙地卡羅 海報》(Monaco Monte Carlo)與《藝術：舞蹈》( The Arts : Dance)，以其為題將女性優美姿態結合花卉植物繾綣曲線，配上Pinkoi精緻香檳燙金設計，推出兩種藝術級紅包袋。此外，Pinkoi更打造特別獻禮，將燙金紅包袋搭配Pinkoi新春限定禮物卡、《永恆慕夏特展》入場票券、慕夏生態擴香，帶來兩款極具收藏性的絕美新春禮物組，讓大家在新的一年，用不凡設計接收滿滿祝福。
什物a kind of café虎年紅包組合
有別於威武兇猛的老虎形象，設計品牌「什物 a kind of café」以擅長的印花創作手法結合特製雲朵狀老虎，以柔軟療癒的姿態搭上喜氣洋紅花球；而在色系上，也特別選用低調卻不失質感的橘紅色與深淺棕色相互應，象徵著在即將迎來的2022，出雲的老虎將為大家帶來出運的一年！
Risograph Museum虎年紅包
台灣知名印刷設計品牌Riso Museum，持續以精湛印刷技術及選品力，為大家帶來豐富的海內外獨特創作。而今年也特別推出2022虎年限定紅包，以栩栩如生的虎紋設計搭配圓弧開口剪裁，突破常見的完整老虎型態，為每個紅包袋營造出與眾不同的生命力。