強棒新演員點將錄　方郁婷一鳴驚人　潘綱大迷人與生俱來

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今年15歲的方郁婷在美國出生，2歲被帶回台灣生活，2020年春天，媽媽偶然間得知電影《美國女孩》在選角，與爸爸鼓勵女兒試鏡，而導演阮鳳儀和劇組，當時為了找到能流利表達中英文台詞夾雜的女主角「梁芳儀」，遍尋台灣的國際學校找素人演員，最終看到方郁婷清澈的眼色，以及和片中母親林嘉欣相似的外型，幾乎無異議決定由她出線。
方郁婷演《美國女孩》時僅14歲，有趣的是，家中排行老么的她，必須詮釋姊姊角色，片中對演妹妹的林品彤展現威嚴及呵護，對爸媽林嘉欣、莊凱勛叛逆又依賴，每一場表演自然無鑿痕、觸及人心，在金獎級前輩前也完全不減演出質量，被譽為SSR級（Superior Super Rare 特級超稀有）新人、抱走金馬新演員獎，實至名歸。
交出大銀幕處女作之前，方郁婷2020年曾參與樂團溫蒂漫步的歌曲《讓我住進你心裡》MV拍攝，鍍金後最新作品為殷振豪執導、今年1月底推出的八三夭新歌《我不想你想你了》MV，當中與《無聲》男主角劉子銓化身走上歧途的亡命鴛鴦。
楊達敬以一鳴驚人形容方郁婷，對於她在金馬獎擔任引言人、發表得獎感言的表現大感意外，「她的活潑自在、螢幕前的狀態非常天真可人，讓人覺得很無害，（致詞時）一個贅字都沒有，就是一位準備充足、天生的演員，難怪大家會說她是SSR級新人」。
「方郁婷是我金馬影后的首選」，楊達敬盛讚方郁婷在《美》片裡的感動度跟穿透力，「從頭到尾自然流暢，和馬對戲藝術層次之高，真的好難」，認為不管是阮鳳儀的鞭策、林嘉欣的勾引、拋接球，方郁婷必定有被激發、訓練出來，絕對不僅是本色發揮，背後一定有下足功夫。
楊達敬推測，方郁婷不只是大家想的那種天真浪漫小女孩而已，骨子裡很有個性，甚至有不服輸、任性、叛逆的因子，「會想再挑戰、輸不起、激不得，越激她她會越想做好，所以未來一定會是一位很成功的藝人」。
經紀人透露，方郁婷近期完成雜誌拍攝，作品即將露出，至於戲劇方面，因簽訂保密條款，不方便說太多，希望郁婷的粉絲能期待並持續關注她。
潘綱大
潘綱大父母是警官出身，媽媽目前擔任教職，哥哥在醫界服務，從小熱愛科學、宇宙、美學、表演的他，讀臺師大機電工程學系時，大一雙主修表演藝術，並接拍學生製片及舞台劇，2017年他的試鏡履歷被導演殷振豪相中，與黃冠智、吳朋奉演出茄子蛋的歌曲《浪子回頭》MV，後來歌和MV爆紅，YouTube點擊率至今超過1億2000萬次。
拍了《浪子回頭》後，潘綱大被經紀公司簽下，片約如雪片般飛來，2019年在HBO Asia原創影集《影匿人生》挑戰自閉症患者，演他媽媽的是金馬影后楊雁雁，坦言在對方身上學到不少，隔年接拍公視電視電影《風中浮沉的花蕊》，再次與伯樂殷振豪合作，此次潘綱大演出乖巧懂事的學霸，後來陸續演出《人生清理員》，電影《該死的阿修羅》、《一杯熱奶茶的等待》。
《該死的阿修羅》是潘綱大首部大銀幕作品，片中詮釋暗戀同性好友的「阿興」，不管是在夾娃娃機旁和炮友野戰，還是綁架摯友父母被逮捕的情緒戲，潘綱大的表演皆震撼人心。導演樓一安為了網羅潘綱大，大改角色設定，「我發現他戲很好，跟所有我見過的演員不一樣」，他因本片入選台北電影節「非常新人」，也一如預期提名金馬獎最佳新演員。
楊達敬在《風中浮沉的花蕊》首次訪問潘綱大，發現這個男演員好亮眼、好會演，後來看了短片《拉格朗日什麼辦法》，深深覺得對方是自成一派、極具個性，本身呈現不修飾、自在、不管別人怎麼看自己的狀態，「一位迷人的新演員，與生俱來的本能，不是學來的，天生就散發魅力，不會做作，沒有刻意用力，很自在表達一切情感的一個人」。
對於潘綱大在《拉格朗日》的表現，楊達敬再度稱讚：「好鬆，青春活力之中又有成熟的老靈魂，但不油條，真性情、很討喜。」至於《阿修羅》，驚豔於身為直男的潘綱大演同志非常專業，如對好兄弟黃聖球的曖昧情愫，把王渝萱構築成心裡的情敵，有點吃味但又不能表露出來、極度壓抑，以及黃提出一起睡帳篷的邀約，少男情竇初開的反應，都演得細緻入微。
經紀人表示，潘綱大去年12月底剛拍完林君陽導演的新作《人選之人造浪者》，未來工作計畫會待他退伍後再安排。《人選之人造浪者》為大慕影藝繼《我們與惡的距離》、《做工的人》後的第三號作品，是首部聚焦「文宣幕僚」的職人劇，其他演員還有謝盈萱、王淨、黃健瑋、潘慧如、卜學亮、廖怡裬、胡瑋杰、詹懷雲等人。
邱偲琹
邱偲琹童星出身，幼兒園大班被星探邀去試鏡廣告，16年前參加歌唱選秀《超級偶像2》，年僅10歲台風穩健，國中時意識到喜歡演戲，爾後10年在《飯糰之家》、《愛情女僕》、《滾石愛情故事》、《飛魚高校生》等偶像劇及MV中露臉，2017年以短片《費洛蒙》拿下第39屆金穗獎最佳演員獎，並於同年上映的電影《林北小舞》初次擔綱女主角。
不過在此之後，邱偲琹自覺演技沒有任何進步，息影當上班族，在早餐店、眼鏡行、婚戒公司打工體驗生活，也上表演課充實自我，2年後，她接下電影《親愛的殺手》做為復出作，首次接觸藝術片，又上空和鄭人碩演情慾戲，還有被男配角鄭志偉性侵橋段，大尺度突破，邱偲琹演來毫不扭捏，也對自己的決定完全不後悔。
對於邱偲琹從《超偶》到《親愛的殺手》露點演出，反差之大，楊達敬坦言有嚇到，「但她做得很好，尤其面對影帝級的鄭人碩」，另外被鄭志偉侵犯、幫鄭人碩手淫的戲，認為邱偲琹犧牲之大卻沒有任何獎項肯定，有點可惜，「看得出她的野心、企圖心，願意為藝術犧牲，且不只是犧牲，表現也讓人刮目相看，不太像新人的演出，是會令人期待的演員」。
邱偲琹主演的奇幻愛情劇《如果花知道》熱播中，劇中飾演直播主「戴希」，經紀人透露，邱偲琹接下來有原住民電視台的劇情短片會推出，現在正在拍攝一部網路影集，詳細資訊尚待官方公布。
楊達敬／從小癡迷電影，看電影、講電影、書寫電影，影劇文章發表於痞客邦「高登影想」；電影記者、首映會相關活動御用主持人，曾任金馬獎、平遙國際電影展紅毯主持，台北電影獎、亞太影展、金穗獎典禮主持。（編輯：楊穎軒）