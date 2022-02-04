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強棒新演員點將錄　盧以恩台版張曼玉　王氏姊妹演技天才

▲王渝屏（左圖起）、盧以恩、王渝萱是台灣影壇不可多得的好演員。（圖／王渝屏、盧以恩、王渝萱IG）
▲王渝屏（左圖起）、盧以恩、王渝萱是台灣影壇不可多得的好演員。（圖／王渝屏、盧以恩、王渝萱IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-04 11:11:46｜2022-02-04 12:10:27

台灣戲劇圈每年新人輩出，2021年也不例外，這些潛力股在大小螢幕綻放鋒芒，隱隱欲爆的表演能量終究被看見，《NOWnews今日新聞》分上下2篇，依個人潛質、作品表現及未來發展，聚焦6位你（妳）不容忽視的新演員，並邀請資深影評人楊達敬，依個人觀察給予專業點評。

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王渝萱

▲22歲王渝萱勇奪第58屆金馬獎最佳女配角。（圖／金馬執委會臉書）
▲22歲王渝萱勇奪第58屆金馬獎最佳女配角。（圖／金馬執委會臉書）
王渝萱高中讀戲劇班，常翹課看電影，15歲被引薦給導演樓一安，在電影《失控謊言》演陳庭妮小時候，因此讓她從喜歡電影到認識電影，也開啟表演之路，2018年19歲的王渝萱被《你的孩子不是你的孩子－孔雀》副導演相中，挑大梁演出為錢跟孔雀做魔鬼交易的高中生，面對硬底子的謝瓊煖、陳以文，王渝萱沒有被吃掉，獨具一格的魔性表演一舉提名金鐘獎新演員。

▲《失控謊言》是王渝萱的出道作。（圖／樓一安臉書）
▲《失控謊言》是王渝萱的出道作。（圖／樓一安臉書）
▲王渝萱在《你的孩子不是你的孩子－孔雀》演法獨具一格，獲得金鐘獎評審肯定。（圖／《你的孩子不是你的孩子》臉書）
▲王渝萱在《你的孩子不是你的孩子－孔雀》演法獨具一格，獲得金鐘獎評審肯定。（圖／《你的孩子不是你的孩子》臉書）
之後，王渝萱跑到北京中央戲劇學院留學，3年後回台錄取北藝大電影系，同時接下電影《該死的阿修羅》，二度和樓一安共事，片中詮釋盜用網美照片詐取遊戲寶物的太妹，打敗鍾欣凌、陳庭妮、李麗珍、温貞菱拿下金馬獎女配角，金馬執委會執行長聞天祥表示，王渝萱的角色非常難，「那種對母親和成人世界的愛恨交織，讓角色的多樣性呈現極高反差，各種矛盾合而為一，十分不簡單」。

▲王渝萱《該死的阿修羅》角色難度高。（圖／《該死的阿修羅》臉書）
▲王渝萱《該死的阿修羅》角色難度高。（圖／《該死的阿修羅》臉書）
目前是大一生的王渝萱，鍍金後戲約不斷，經紀人透露，除了已經拍完、客串但尚未定檔的台灣首部邪教犯罪影集《我願意》，以及公視人生劇展《幻象人》，預計還有電影、影集、短片等工作計畫，但礙於課業，多部邀約時間撞期，請假不易，因此細節仍在洽談中。

▲王渝萱還有參演電影《返校》，客串影集《華燈初上》。（圖／王渝萱IG）
▲王渝萱還有參演電影《返校》，客串影集《華燈初上》，成為炙手可熱的演員，她最終的夢想其實是當導演。（圖／王渝萱IG）
王渝屏

▲王渝屏擁有演員及模特兒身分。（圖／王渝屏IG）
▲27歲王渝屏擁有演員及模特兒身分。（圖／王渝屏IG）
王渝屏高三考取北藝大電影系後，在朋友派對上認識服裝設計師，開始當平面模特兒，2017年拍了左岸咖啡館廣告，被《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》劇組找去試鏡，最後演活有暴力傾向、憂鬱症的資優生，並入圍金鐘獎新演員，後來陸續交出鏡文學驚悚劇場《完美Lily》、電影《哈囉少女》、電視劇《黑喵知情》、《天橋上的魔術師》等出色作品。

▲王渝屏（左）以《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》暗黑資優生入圍金鐘獎新進演員。（圖／劇照）
▲王渝屏（左）以《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》暗黑資優生入圍金鐘獎新進演員。（圖／劇照）
從時尚產業到戲劇圈，王渝屏醉心於電影、攝影、音樂、閱讀、旅行及爬百岳，這些都是她體驗人生，做好工作的養分。經紀人表示，王渝屏參演的影集《我願意》即將播出，尚有一部電影期望能在今年上映，而她正在拍攝一部新影集，因有簽署保密協議，所以不方便透露細節。

▲王渝屏在邪教影集《我願意》演出臉上有大紅胎記，因而被同學霸凌的富家女。（圖／絡思本娛樂製作公司）
▲王渝屏在邪教影集《我願意》演出臉上有大紅胎記，因而被同學霸凌的富家女。（圖／絡思本娛樂製作公司）
▲王渝屏屬於天才型演員。（圖／王渝屏IG）
▲王渝屏屬於天才型演員。（圖／王渝屏IG）
▲王渝屏的美難以定義。（圖／王渝屏IG）
▲很難定義王渝屏的美。（圖／王渝屏IG）
王渝屏、王渝萱是親姊妹關係，楊達敬直言，兩人是隨興自在、非常活在自己星球的天才型演技姊妹淘，即便訪問多次，仍分不太出她們，盛讚王渝屏和王渝萱表演都很好，好到可以入圍同屆金鐘獎迷你劇集／電視電影新進演員獎，即使分別對戲的是前輩鍾欣凌、謝瓊煖。

楊達敬表示：「王渝屏、王渝萱表現之好，就是沒有修飾、多想，但外在如此，殊不知背後鑽研演技時又是另一種可能性，兩人都很厲害！」提及在《該死的阿修羅》裡的王渝萱，楊達敬說「樓一安一定愛死她了」，因為最後一顆鏡頭留給了王渝萱，「最後一刻選在她那個畫面收掉，駐足在觀眾心中最深的就是她的角色，看完就覺得（金馬女配角）穩了！」

對於王渝萱在《該死的阿修羅》的表現，楊達敬表示，王渝萱完全吃進去這個角色，消化後再用一種你無法想像的演繹方式，把角色呈現的如此自然、活靈活現，還會感動人，「很了不起的表演，近期的新進女演員，王渝萱是我的MVP！」

楊達敬再提王渝屏主演的鏡文學驚悚劇場《完美Lily》，以及《你的孩子不是你的孩子－貓的孩子》，「很難說她到底多會演，就是跟妹妹王渝萱一樣，天生的演員」。

盧以恩

▲盧以恩被稱讚有張曼玉早期的特質。（圖／盧以恩臉書）
▲盧以恩被稱讚有張曼玉早期的特質。（圖／盧以恩臉書）
童星出身的盧以恩，10歲參演果陀劇場舞台劇，從此愛上演戲，自覺天生就要當演員，今年才20歲，從偶像劇《醉後決定愛上你》、五月天《派對動物》MV、短片、微電影等至少50部作品，戲齡已經10年，產量驚人。2018年，年僅16歲的她，憑公視人生劇展《青苔》奪下金鐘獎新演員，劇中和更生人父親藍葦華的互動令人動容，也讓盧以恩受到矚目。

▲盧以恩16歲以《青苔》抱走金鐘獎新演員。（圖／公視人生劇展YouTube）
▲盧以恩16歲以《青苔》抱走金鐘獎新演員。（圖／公視人生劇展YouTube）
盧以恩去年在影集《天橋上的魔術師》演出直率、灑脫、堅毅又深情的少女「馬小蘭」，相隔3年二度入圍金鐘獎，角逐戲劇節目女配角，另在《神之鄉》演出叛逆宮廟女孩、《四樓的天堂》挑戰視障大提琴手，演出均有別以往，更受監製李烈、演員陸弈靜、導演林書宇、連奕琦等業界人士青睞，入選台北電影節「2021非常新人」。

楊達敬表示，看了幾集《天橋上的魔術師》，發現復古裝扮的盧以恩有早年張曼玉的靈氣，形容那是一種貓的特質，讓他驚為天人，認為盧以恩繼續在戲劇圈努力，絕對有機會站上影后的位置，而《神之鄉》又是另一種形象，勁歌熱舞、很辣，從沒看過的盧以恩。

▲盧以恩（右）在《天橋上的魔術師》有大量的感情戲。（圖／公視）
▲盧以恩（右）在《天橋上的魔術師》有大量的感情戲。（圖／公視）
「《神之鄉》那麼會跳、會放，《天橋》又是困在情感當中的一種收斂，這小女孩不得了」，楊達敬透露，私底下的盧以恩大咧咧，就是個很可愛、討人歡心的小女生，卻可以演出如此多種形象的角色，「很自在、很舒服，展現出很多層次的表現，未來的可能性真的很廣」。

▲盧以恩小學就立志當演員，年紀輕輕演技即受肯定。（圖／盧以恩臉書）
▲盧以恩小學就立志當演員，年紀輕輕演技即受肯定。（圖／盧以恩臉書）
▲盧以恩剛滿20歲，目前就讀台北藝術大學電影創作學系。（圖／盧以恩IG）
▲盧以恩剛滿20歲，目前就讀台北藝術大學電影創作學系。（圖／盧以恩IG）
楊達敬／從小癡迷電影，看電影、講電影、書寫電影，影劇文章發表於痞客邦「高登影想」；電影記者、首映會相關活動御用主持人，曾任金馬獎、平遙國際電影展紅毯主持，台北電影獎、亞太影展、金穗獎典禮主持。（編輯：楊穎軒）

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