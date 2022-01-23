今年大掃除首重「抗菌消毒除霉」　電商清潔家電下殺5折

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農曆春節即將到來，全台民眾也開始整佈居家環境，PChome 24h購物觀察，今年除舊佈新以「抗菌清潔、智慧清掃、免組裝收納」三大類關鍵字最熱搜，考量近期疫情因素，消費者在打掃時更注重防疫，帶動日用清潔銷量成長近3倍；而近年智慧清潔家電成主流趨勢，LG吸塵器搜尋年增2.5倍、石頭掃地機搜尋亦超過55％。
迎接年前買氣，PChome 24購物即日起推出除舊佈新促惠專區，包含「除舊布新居」收納/寢飾/家具最低3折起、「春潔大煥新」日用/家清/醫療消毒5折起、「英國比得兔」百年家飾品牌開館慶，至31日全館85折起，多項家飾商品買二送一，滿688元再送品牌杯墊、「冰洗汰舊換新」冰箱、洗衣機抗漲下殺，滿額登記再送XBOX遊戲機，豐富優惠活動，與消費者一同煥新家居，喜氣迎接福虎年！
觀察站上掃除採購趨勢，PChome 24購物指出，今年尤以「智慧清掃」及「防疫抗菌」為兩大選購重點，IoT物聯網智慧家電越趨成熟，能透過手機App一鍵清掃、即時監控的掃除家電廣受歡迎，推薦如Roborock 石頭掃地機器人S7+可客製化清潔、年節特價2萬4999元；LG樂金CordZero濕拖無線吸塵器智慧遠端操控提升掃除效能、限時特賣3萬6900元。
另外，因應全民防疫，站上也發現近期抗菌消毒、抗蟎防霉等家用清潔劑買氣湧現，例如千櫻75％食品級潔用酒精溫和舒適不殘留，特價1499元；主婦神隊友好神拖x快樂學習協會公益聯名賀歲組超值價699元，再捐1％愛心公益金，亦為掃除不敗夯品。而生活及家電用品亦為新年的居家整布重點，打造舒適智慧居家，站上強打YALE 耶魯抗菌把手指紋電子鎖特價2萬8800元，加贈Honeywell清淨機；國際牌 33W吸頂燈附遙控器可隨心調整，特價3480元。
●Yahoo奇摩購物
虎年新春新氣象，Yahoo奇摩購物觀察，年前除舊佈新碰上疫情再起，除掃除家電銷售增3成外，也帶動具除菌、消毒功能的掃除用品熱銷逾5成，成消費者選購重點。
年前除舊佈新碰上疫情再起，防疫意識急升帶動除菌、消毒類清潔用品夯，在Yahoo奇摩購物，好神拖葡萄柚抗菌香氛組、去污除黴的綜合清潔劑組業績都漲破5成，而具有紫外線殺菌功能的殺菌棒、殺菌燈持續熱賣，更成消費者心中擋疫神器；此外，省時省力的打掃好幫手，像是吸塵器、掃地機器人等業績也漲3成，其中無線手持吸塵器與乾濕兩用的多功能掃地機更是消費者大掃除的心頭好。
●樂天市場
農曆年前大掃除是民眾掃除一年晦氣，重新布置家裡準備迎接新年的好機會，根據樂天市場數據指出，農曆年節將近，加上疫情緊張，「收納」、「除霉」或「抗菌」等關鍵字於近期登上熱搜排行榜，顯見年前民眾對居家清潔與收納用品需求來到高峰，相關品類業績也相較去年同期成長30％。
為了讓消費者年前輕鬆簡單完成掃除，打造安心居家環境過好年，樂天市場暖心推出除舊布新高效清潔攻略，同時匯集防疫大作戰專區提供抗疫必備口罩、酒精等，讓消費者無負擔打掃還能大省一波！推薦德國KLINSMANN超薄掃地機器人，家具底部、清潔死角不遺漏，掃地、吸塵、拖地一步到位，讓您輕鬆優雅度過新年；Haier海爾醛效抗敏小H空氣清淨機，可將PM 2.5及大腸桿菌去除率高達99.9%，還可抗菌抗異味；過年團圓，全家都放心；英國 Gtech 小綠 Multi Plus 原廠電動滾刷地板套件組，多樣吸頭可替換加上每分鐘拍打三千下的設計，零死角將灰塵一網打盡。