KT發文遭諷「仿李靚蕾失敗」　IG自介改這句網全傻眼

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ØZI發新歌表態後，Keanna也發文回應，網友認為Keanna一下又説都是自己的錯，一下又不想讓事件落幕，還暗諷ØZI的人設公關安全下莊，無奈表示「ØZI根本不用為了妳反覆說謊與失誤出來說些什麼好嗎」，而Keanna不斷提到手中還有什麼證據，願意全盤托出，最後一句話讓網友直呼「最後R u ready超級爛尾真的有夠丟臉…」
此外，網友還發現Keanna的IG自我介紹上多一個「墮落天使小bad bad」的稱呼，讓人相當傻眼，而Keanna還去ØZI發表新歌的留言區找到「謝謝Keanna讓我有新歌可以聽」，截圖並回應「詞真壞，我喜歡」，此舉讓網友驚呼「真可怕，活在自己世界的女人！她…是不是有雙重人格啊！一下怪ØZI，一下又說他好棒棒」。
事實上，Keanna聲明說詞反覆，一下說要提供完整證據，一下又說要保護想保護的人，並堅稱自己不是砲友，沒有暈船，至今卻仍說不出個所以然，而文章發了又刪，令網友無奈表示，Keanna一直把重點放在自己是不是ØZI的砲友，「過去都過去了，到底還放不下什麼」、「很明顯還沒下船」、「人家是直接出一首歌屌打你叫你閉嘴，你還覺得很光榮以為是為了你寫一首歌？是吃藥吃到頭腦壞掉嗎」、「暈船不丟臉，丟臉的是暈船後做出的那些蠢舉動」。連網紅陳沂看完也直呼Keanna是「根本沒讀書的中二女孩」。（編輯：薛羽彤）