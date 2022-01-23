COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

KT發文遭諷「仿李靚蕾失敗」　IG自介改這句網全傻眼

▲Keanna在IG自介加上「墮落天使小bad bad」。（圖／KT IG）
▲Keanna在IG自介加上「墮落天使小bad bad」。（圖／KT IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-23 14:35:30

謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚，Keanna不斷發文表達看法，ØZI至今寫了一首歌發聲，該事件引起網友熱議，有網友在論壇上表示Keanna最新發文「想模仿李靚蕾，導向女權主義失敗」，還發現她IG自我介紹偷偷更改這段，讓人超傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Keanna和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚。（圖／Keanna IG）
▲Keanna和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚。（圖／Keanna IG）
網友在網路論壇「Dcard」發文表示「Keanna是不是該閉嘴了」， Keanna最新發文的最後一段「女人應該出來捍衛自己，而不是男生因為有作品，就能用來包裝渣得很帥，而女人卻是要安靜忍氣吞聲的承受那些該死的偏袒言論」，令網友直呼「想模仿李靚蕾，導向女權主義失敗」。

▲Keanna發文遭網友砲轟。（圖／KT IG）
▲Keanna發文被網友認為在模仿李靚蕾。（圖／KT IG）
ØZI發新歌表態後，Keanna也發文回應，網友認為Keanna一下又説都是自己的錯，一下又不想讓事件落幕，還暗諷ØZI的人設公關安全下莊，無奈表示「ØZI根本不用為了妳反覆說謊與失誤出來說些什麼好嗎」，而Keanna不斷提到手中還有什麼證據，願意全盤托出，最後一句話讓網友直呼「最後R u ready超級爛尾真的有夠丟臉…」

▲Keanna發文最後一句讓網友傻眼。（圖／Dcard）
▲Keanna發文最後一句讓網友傻眼。（圖／Dcard）
此外，網友還發現Keanna的IG自我介紹上多一個「墮落天使小bad bad」的稱呼，讓人相當傻眼，而Keanna還去ØZI發表新歌的留言區找到「謝謝Keanna讓我有新歌可以聽」，截圖並回應「詞真壞，我喜歡」，此舉讓網友驚呼「真可怕，活在自己世界的女人！她…是不是有雙重人格啊！一下怪ØZI，一下又說他好棒棒」。

▲網友認為Keanna自己人設在是ØZI新歌主角。（圖／KT IG）
▲網友認為Keanna自己人設是ØZI新歌主角。（圖／Dcard）
事實上，Keanna聲明說詞反覆，一下說要提供完整證據，一下又說要保護想保護的人，並堅稱自己不是砲友，沒有暈船，至今卻仍說不出個所以然，而文章發了又刪，令網友無奈表示，Keanna一直把重點放在自己是不是ØZI的砲友，「過去都過去了，到底還放不下什麼」、「很明顯還沒下船」、「人家是直接出一首歌屌打你叫你閉嘴，你還覺得很光榮以為是為了你寫一首歌？是吃藥吃到頭腦壞掉嗎」、「暈船不丟臉，丟臉的是暈船後做出的那些蠢舉動」。連網紅陳沂看完也直呼Keanna是「根本沒讀書的中二女孩」。（編輯：薛羽彤）

▲陳沂喜愛評論各種時事。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂喜愛評論各種時事。（圖／陳沂臉書）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀