俄羅斯「雙管齊下」扶植親俄政權？烏克蘭前議員遭點名
烏俄情勢升溫，是否會因此演變成世界大戰也引發國際關注。英國外交部於22日譴責，俄羅斯計畫在烏克蘭安插親俄領導人，並派情報人員跟烏克蘭前官員聯絡，作為其入侵計畫的一部分，並直接點名俄羅斯正考慮將烏克蘭前議員扶植為親俄政府的潛在領導人。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-23 14:40:34
綜合外媒報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，根據情報單位評估報告，克里姆林宮正在考慮是否攻擊和佔領烏克蘭，並計劃在烏克蘭扶植一個親俄政府，英國外交部更點出目前在烏克蘭國會中並沒有席位的親俄小黨「納西黨」（Nashi）領導人、前議員穆拉耶夫（Yevheniy Murayev）是他們的首選。
英國外交部指出，有俄羅斯情報官員跟包括烏克蘭前總理阿扎羅夫在內的多名烏克蘭前政客有連繫，作為侵略計劃的一部分，特拉斯更指出俄羅斯在接壤烏克蘭邊境集結十萬兵力是「重大的戰略錯誤」，並呼籲克里姆林宮必須結束其侵略及散布假消息的行為，並尋求外交途徑，否則英國和北約盟友會令俄羅斯付出沉重的代價。
此外，英國外交部也表示，有數名烏克蘭政客與俄羅斯情報部門保持聯繫，這些政客中有些人曾與烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）有密切聯繫，揭露俄羅斯的「詭計」則是為了顯示俄羅斯試圖顛覆烏克蘭到什麼程度，同時也是對克里姆林宮的觀察。
報導中也提到，英國公開情報並非慣例，英國外交部是經過審慎考慮後才公布情報，目的在遏制俄羅斯的侵略；不過俄羅斯外交部於今（23）日亦出面否認相關指控，呼籲英國外交部停止挑釁行為，並稱英國外交部散布的消息，是北約國家深化烏克蘭周邊緊張局勢的另一個證據，還要英國「停止挑釁、停止胡說八道」，遭點名的烏克蘭前國會議員穆拉耶夫則在接受CNN採訪時表示自己「無可奉告」。