首批「默沙東新冠口服藥」終於來了！第一批於明清晨抵台
Omicron病毒來勢洶洶，雖然無症狀、輕症人數佔大多數，但仍然有拖垮醫療量能的擔憂。而食藥署繼日前證實默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir）通過緊急使用授權EUA審查後，而今（23）日又傳來好消息，我國採購的默沙東新冠口服藥物「莫納皮拉韋」第一批將於明天清晨到貨。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 14:49:57｜2022-01-23 14:53:50
據了解，指揮中心去年11月與默沙東簽約採購1萬人份，負責載運第一批COVID-19默沙東口服抗病毒藥物貨，將於台灣時間1月23日中午13時29分從美國芝加哥起飛，預計1月24日清晨4時50分抵達台灣桃園機場。
而對於該消息，指揮中心指揮官陳時中23日記者會也透露，目前有掌握到消息，如果一到貨就會馬上分配給醫療院所，後續包括各廠牌疫苗及口服藥將會在過年前陸續抵達，有消息就會立刻公布。
而目前由於Omicron病毒肆虐全球，在聯合國支持的組織居中協調下，美國藥廠默沙東（Merck & Co.）同意授權27家學名藥廠，在亞洲、非洲及中東地區生產其實驗性的新冠口服藥「molnupiravir」，為窮國能更廣泛取得抗疫藥物的目標，邁進一大步。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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