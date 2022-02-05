獨／連千毅愛徒放送原味內褲 被粉絲「噁心需求」嚇壞
直播天王連千毅身邊除了有惹火的「娜美妻」陪伴之外，也有一名御用的辣妹日文老師長瀨昆妮，與他一同開直播。不過穿著清涼的長瀨昆妮，也時常受到變態粉絲騷擾，尤其是自己二手衣賣場的私訊，讓她忍不住直呼「非常噁心」。
記者侯家瑜/台北報導
2022-02-05 08:00:00
從長瀨昆妮的IG上可以看到，無論是逛賣場、拜拜，或是就寢日常，每張照片的尺度都性感爆表，但也難免會遭遇到網友騷擾：「他們會傳一些自己下身的照片給我看，或是問我出去一晚要多少錢。」坦言好在沒有親眼遇過變態粉絲，因為會到場支持她的人，都是與自己較親近的粉絲。另外，長瀨昆妮也有經營原味二手衣轉賣，希望可以造福粉絲，怎料卻收到大量不明人士，用腥羶色的言詞騷擾：「他們（網友）會問有沒有比較多分泌物的內褲，或是用過的衛生棉之類的，真的非常噁心。」
長瀨昆妮2年前從日本回來後，一邊經營社群一邊與粉絲互動，後來在好友的引薦之下認識連千毅，加上自己有留學經驗、略懂談生意技巧，最後就成功獲得對方的賞識，擔任他的直播助理和祕書，2人在工作上也非常有默契，至於雙方簽約期限，長瀨昆妮表示不方便透露：「我跟他（連千毅）是有經紀合約，不過細節方面比較私人。」連千毅在直播上評論、針砭時事時，總展現嚴肅的一面，不過長瀨昆妮透露其實他私下非常暖心：「他都會用我們想吃的東西，來決定當天直播的商品，滿替員工著想，開播前、後也會提醒我注意保暖，小心感冒。」
而身為「斜槓辣妹」的長瀨昆妮頗具生意頭腦，目前除了直播、教日文、賣二手衣之外，她坦言今年想推出一本屬於自己的日文教學書，而目前單身的長瀨昆妮對愛情也有嚮往，表示負責心強、幽默風趣的男生特別吸引她，但並非油腔滑調，外型部分則傾向單眼皮：「周杰倫就是我的菜，175公分左右就好。」強調外在並非主要考量，成熟穩重、懂得溝通和進退自如比較重要。
※【NOWnews 今日新聞
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