COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

過年桌上擺這盒有學問？九成人不會唸　放錯當心不吉利

▲每到過年，家裡桌上總會擺出充滿許多小隔間的「攢盒」（攢的注音為ㄘㄨㄢˊ ），可以一次在不同格子中放入不同口味的餅乾、零食及糖果，也被稱作為「全盒」，寓意十全十美。最特別的是，過去大家習慣用雙數包紅包討喜的觀念，在此可行不通，傳統曝光攢盒的格數要「單數才是最吉利」，而且九格竟然是皇族才能使用。（圖／翻攝自九龍香格里拉FB@Kowloon Shangri-La, Hong Kong）
▲每到過年，家裡桌上總會擺出充滿許多小隔間的「攢盒」（攢的注音為ㄘㄨㄢˊ ），可以一次在不同格子中放入不同口味的餅乾、零食及糖果，也被稱作為「全盒」，寓意十全十美。最特別的是，過去大家習慣用雙數包紅包討喜的觀念，在此可行不通，傳統曝光攢盒的格數要「單數才是最吉利」，而且九格竟然是皇族才能使用。（圖／翻攝自九龍香格里拉FB@Kowloon Shangri-La, Hong Kong）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-30 10:00:00

每到過年，家裡桌上總是擺出一個大盒子，通常是圓形的附有蓋子，一打開裡頭充滿許多小隔間，可以一次在不同格子中放入不同口味的餅乾、零食及糖果，而這盒叫什麼你知道嗎？它的正確名稱是「攢盒」（攢的注音為ㄘㄨㄢˊ ），意指：分成多格，用來盛放糕點、果品的盤盒，攢這個字作為動詞有著拼湊、聚合之意。攢盒也被稱作為「全盒」，寓意十全十美，指一家人不只穿戴得整整齊齊、更把喜氣和甜蜜全部都聚集在一起好過節。厲害的精美攢盒，不只會用各式小盒拼盤成聚寶盆般華麗，底下還會有轉盤，可以像吃桌菜一樣，把想吃的餅乾款式轉到自己面前。最特別的是，過去大家習慣用雙數包紅包討喜的觀念，在此可行不通，傳統曝光攢盒的格數要「單數才是最吉利」，而且九格竟然是皇族才能使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大家一定都有印象，無論是過年在家裡準備，或是到親戚好友家拜年時，在桌上瞧見這一大盒子充滿隔間的餅乾盤，傳統習俗把裝滿零食及糖果的「攢盒」用來款待客人，寓意十全十美，將喜氣和甜蜜全都聚集在一起討個吉祥如意。但過去包紅包常用雙數來討喜的習慣，怎麼在這盒反而數來數去都是單數呢？

▲清《銅胎畫琺瑯攢盒》。攢盒在中國四大小說名著《紅樓夢》中也出現過。（圖／翻攝自國立故宮博物院官網）
▲清《銅胎畫琺瑯攢盒》。攢盒在中國四大小說名著《紅樓夢》中也出現過。（圖／翻攝自國立故宮博物院官網）
其實在傳統《易經》中把數字分成陽數和陰數，單數為陽，雙數為陰。其中一、三、五、七、九這幾個奇數，便是陽數和天數，攢盒在傳統上分為三格、五格和七格，據傳格數越多越顯富貴，奇數最大的九子盤則是皇室貴族專用，國立故宮博物院便藏有一只清《銅胎畫琺瑯攢盒》，盤上周圍放置八個近梯形小盤，與中央一個圓形小盤拼湊成一大圓盤，托盤下方還有空間可盛物，收納在富麗堂皇的盒蓋下，瞧見皇族氣勢。

在香港更常見飯店和糕餅品牌，在過年時節推出有攢盒寓意的餅乾組合應景。而攢盒裡該裝什麼最「大吉大利」呢？最中間稱作「正供」的一格，最適合擺放粵語讀音神似「金子」的瓜子，讓人在抓瓜子的時候彷彿抓銀子，寄寓為新的一年增財添富。

而大家都知道過年要吃甜，根據《本草綱目》記載，砂糖可補脾緩肝，具有補血、活血的保健作用，可緩解肝鬱、調節情緒，最傳統的「八甜」便集合了全以白糖漬製的糖冬瓜、糖蓮子、糖蓮藕、糖椰角、糖椰絲、糖甘筍、糖馬蹄及糖柑桔，因此成為攢盒必放的甜食。

尤以音同「爺」的糖椰絲、糖椰角，象徵「三代同堂有爺有子、和樂融融」；糖柑桔、糖甘筍，「柑、甘」粵語音同「金」，寓意「財源滾滾」，最受歡迎。雖然說吃糖能使人心情愉快，但記得份量要適可而止，否則食用過量不只會聚痰生濕之外，還容易發胖。﻿


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀