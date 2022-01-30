過年桌上擺這盒有學問？九成人不會唸　放錯當心不吉利

ㄘㄨㄢˊ ），意指：分成多格，用來盛放糕點、果品的盤盒，攢這個字作為動詞有著拼湊、聚合之意。攢盒也被稱作為「全盒」，寓意十全十美，指一家人不只穿戴得整整齊齊、更把喜氣和甜蜜全部都聚集在一起好過節。厲害的精美攢盒，不只會用各式小盒拼盤成聚寶盆般華麗，底下還會有轉盤，可以像吃桌菜一樣，把想吃的餅乾款式轉到自己面前。最特別的是，過去大家習慣用雙數包紅包討喜的觀念，在此可行不通，傳統曝光攢盒的格數要「單數才是最吉利」，而且九格竟然是皇族才能使用。
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大家一定都有印象，無論是過年在家裡準備，或是到親戚好友家拜年時，在桌上瞧見這一大盒子充滿隔間的餅乾盤，傳統習俗把裝滿零食及糖果的「攢盒」用來款待客人，寓意十全十美，將喜氣和甜蜜全都聚集在一起討個吉祥如意。但過去包紅包常用雙數來討喜的習慣，怎麼在這盒反而數來數去都是單數呢？
其實在傳統《易經》中把數字分成陽數和陰數，單數為陽，雙數為陰。其中一、三、五、七、九這幾個奇數，便是陽數和天數，攢盒在傳統上分為三格、五格和七格，據傳格數越多越顯富貴，奇數最大的九子盤則是皇室貴族專用，國立故宮博物院便藏有一只清《銅胎畫琺瑯攢盒》，盤上周圍放置八個近梯形小盤，與中央一個圓形小盤拼湊成一大圓盤，托盤下方還有空間可盛物，收納在富麗堂皇的盒蓋下，瞧見皇族氣勢。
在香港更常見飯店和糕餅品牌，在過年時節推出有攢盒寓意的餅乾組合應景。而攢盒裡該裝什麼最「大吉大利」呢？最中間稱作「正供」的一格，最適合擺放粵語讀音神似「金子」的瓜子，讓人在抓瓜子的時候彷彿抓銀子，寄寓為新的一年增財添富。
而大家都知道過年要吃甜，根據《本草綱目》記載，砂糖可補脾緩肝，具有補血、活血的保健作用，可緩解肝鬱、調節情緒，最傳統的「八甜」便集合了全以白糖漬製的糖冬瓜、糖蓮子、糖蓮藕、糖椰角、糖椰絲、糖甘筍、糖馬蹄及糖柑桔，因此成為攢盒必放的甜食。
尤以音同「爺」的糖椰絲、糖椰角，象徵「三代同堂有爺有子、和樂融融」；糖柑桔、糖甘筍，「柑、甘」粵語音同「金」，寓意「財源滾滾」，最受歡迎。雖然說吃糖能使人心情愉快，但記得份量要適可而止，否則食用過量不只會聚痰生濕之外，還容易發胖。