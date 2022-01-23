冬天就是要泡溫泉 「享沐時光」給你偽出國泡湯樂

冬天就是要泡湯！位於苗栗火炎山腳下，面對遼闊田間稻海，彷彿隱身鄉村秘境的「享沐時光莊園渡假飯店」，因結合日本箱根與印尼巴里島設計風情，加上號稱洗凝脂的「美人湯」，名氣不脛而走。尤其在這冬日時節，即使疫情延燒，仍吸引許多慕名而來的人深入鄉間，享受不一樣的泡湯之旅，目前假日訂房率已滿到5月了。

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酒店行銷公關部經理郭仲紋表示，「享沐時光」雖然沒有位在溫泉區，但這裡的溫泉確實是探勘時深挖2公里冒出的碳酸氫鹽泉，弱鹼性的泉質富含礦物質，浸泡後肌膚十分滑順，也就是俗稱的美人湯。有旅人泡湯出來笑稱，終於體驗到詩人白居易詩中「溫泉水滑洗凝脂」意境。

▲位於苗栗火炎山腳下的「享沐時光」，設備完善，各房間設有湯池外，還有公共游泳池、露天風呂及裸湯風呂，任由你選擇。（圖／業者提供）

「享沐時光」共有11種房型、90間雙人或四人客房，房間寬敞舒適約10～21坪不等。每間客房都擁有獨立溫泉湯池，客人在房間就能享受泡湯樂趣。此外還設有10間湯屋、裸湯風呂、露天風呂及戶外游泳池，遊客可以隨心選擇想要的泡湯方式；或是享受隱私無拘的湯屋，或徜徉在清風吹拂的戶外湯池，感受置身巴里島的偽出國樂趣。

▲「享沐時光」是一間滿足旅人休閒的渡假莊園，泡美人湯外，還有健身房、宴會廳等，裝潢雅致的咖啡廳，方便三五好友品酒喝咖啡。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.23)

除了泡湯，陪同前來的小朋友也別擔心無聊，二樓遊戲室可以玩上半天，還有健身房、戶外大露台、8樓室內觀景區可以眺望一望無際景觀，連大甲鐵砧山、火炎山脈、大安溪平原，甚至苑裡海邊風車都盡收眼簾。





▲「享沐時光」全新推出的雙人熱鍋套餐，三款熱鍋湯任選外，還附有七選三小菜及白飯，吃飽又吃巧。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.23)

郭經理就建議，最好安排三天兩夜泡湯之旅，除了享受美人湯及周邊設施外，不愛干擾的洗濯塵慮外，順便也能探訪中部海線之美，諸如高美濕地、大甲鐵砧山、鎮瀾宮，還有鄰近享沐時光的苑裡藺草博物館，觀光磚廠等，沒有過度開發，全保留樸拙在地文化，是不錯的春遊路線。





▲「享沐時光」新推的三款熱鍋套餐，金湯充滿客家風味，微辣更添風味，沾著油條吃超夠味的。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.23)

若想品嚐美食，酒店沐食餐廰推出的全新雙人熱鍋套餐，由主廚精心研發，包括上海鮮魚白湯、巴蜀麻辣赤湯和客家酸菜金湯三款熱鍋，白湯魚鮮料多，湯汁鮮甜，適合不吃辣的人。至於赤湯麻而不辣，但光看滿佈的紅辣椒及鮮嫰肉品，絕對能勾起食欲。最特別的是金湯，充滿客家風味，微辣滋味更添風味。