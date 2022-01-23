冬天就是要泡溫泉 「享沐時光」給你偽出國泡湯樂

冬天就是要泡湯！位於苗栗火炎山腳下，面對遼闊田間稻海，彷彿隱身鄉村秘境的「享沐時光莊園渡假飯店」，因結合日本箱根與印尼巴里島設計風情，加上號稱洗凝脂的「美人湯」，名氣不脛而走。尤其在這冬日時節，即使疫情延燒，仍吸引許多慕名而來的人深入鄉間，享受不一樣的泡湯之旅，目前假日訂房率已滿到5月了。
記者金武鳯/台中報導
2022-01-23 15:24:50
酒店行銷公關部經理郭仲紋表示，「享沐時光」雖然沒有位在溫泉區，但這裡的溫泉確實是探勘時深挖2公里冒出的碳酸氫鹽泉，弱鹼性的泉質富含礦物質，浸泡後肌膚十分滑順，也就是俗稱的美人湯。有旅人泡湯出來笑稱，終於體驗到詩人白居易詩中「溫泉水滑洗凝脂」意境。
「享沐時光」共有11種房型、90間雙人或四人客房，房間寬敞舒適約10～21坪不等。每間客房都擁有獨立溫泉湯池，客人在房間就能享受泡湯樂趣。此外還設有10間湯屋、裸湯風呂、露天風呂及戶外游泳池，遊客可以隨心選擇想要的泡湯方式；或是享受隱私無拘的湯屋，或徜徉在清風吹拂的戶外湯池，感受置身巴里島的偽出國樂趣。
除了泡湯，陪同前來的小朋友也別擔心無聊，二樓遊戲室可以玩上半天，還有健身房、戶外大露台、8樓室內觀景區可以眺望一望無際景觀，連大甲鐵砧山、火炎山脈、大安溪平原，甚至苑裡海邊風車都盡收眼簾。
郭經理就建議，最好安排三天兩夜泡湯之旅，除了享受美人湯及周邊設施外，不愛干擾的洗濯塵慮外，順便也能探訪中部海線之美，諸如高美濕地、大甲鐵砧山、鎮瀾宮，還有鄰近享沐時光的苑裡藺草博物館，觀光磚廠等，沒有過度開發，全保留樸拙在地文化，是不錯的春遊路線。若想品嚐美食，酒店沐食餐廰推出的全新雙人熱鍋套餐，由主廚精心研發，包括上海鮮魚白湯、巴蜀麻辣赤湯和客家酸菜金湯三款熱鍋，白湯魚鮮料多，湯汁鮮甜，適合不吃辣的人。至於赤湯麻而不辣，但光看滿佈的紅辣椒及鮮嫰肉品，絕對能勾起食欲。最特別的是金湯，充滿客家風味，微辣滋味更添風味。
郭經理表示，三款湯套餐，湯裡搭配的肉品，可選擇美國培根牛或台灣梅花豬、屏東海鱸魚，再附上白飯及七選二的精緻小菜，如酥脆魚皮、蔥油海蜇頭、桂花蜜芋頭等等。天氣轉涼，熱鍋雙人套餐選擇簡單，不管白湯或赤湯，入口喛呼呼，吃飽又暖胃，獲得好評迴響。