快訊／高雄確診者曾赴台南！最新足跡曝光：匡列27人
中央流行疫情指揮中心今(23)日公布新增89例COVID-19確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入。其中一名高雄50歲男性曾赴台南，詳細足跡也曝光。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 15:25:40
台南市政府表示，今日新增的本土確診案例中，高雄50多歲男性(案18399)曾到過台南。1月20日前往施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。
而案18399已完整接種2劑疫苗、無症狀，因案18211是個案同事的親戚，在1月22日自行做居家快篩陽性，後續轉介至醫院採檢確診。因案18399台南共匡列27人，皆已安排採檢。
另外，案18212曾在1月16日到台南，匡列的接觸對象採檢結果皆為陰性；高雄案18352在台南匡列70位接觸者，其中69位採檢結果為陰性。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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