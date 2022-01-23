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春節期間升防疫警戒？陳時中曝考量點：重點在自貿園區

▲外界擔憂本土疫情在春節期間大爆發，指揮中心指揮官陳時中對此作出回應。（圖／指揮中心）
▲外界擔憂本土疫情在春節期間大爆發，指揮中心指揮官陳時中對此作出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-23 15:32:51

國內本土疫情持續延燒，指揮中心今（23）日宣布，本土新增52例，其中有30例和桃園自貿園區相關，15例和高雄港有關、宜蘭1例、圓山廚師房仲跟友人4例、西堤相關2例。

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疫情升溫，外界關注春節期間是否會升級防疫警戒，否則恐引發大規模群聚感染，媒體詢問，是否會建議民眾減少返鄉，指揮官陳時中表示，目前桃園遠雄自貿港區內有順序、有層次地控制住，現在考量與擔憂的是，移工放假出外，對社區可能會帶來影響，因此目前桃園先廣設相關篩檢站。

陳時中坦言，如果桃園自貿園區這層有守住，接下來第三圈若只有零星個案，那控制的程度就很高，還是要看這兩天社區採檢後是否有大規模確診情形，但他認為目前還沒有要做大規模改變，而春節整體政策還有待觀察，會持續做滾動式檢討，現階段是二級警戒加強版。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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