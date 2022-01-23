春節期間升防疫警戒？陳時中曝考量點：重點在自貿園區
國內本土疫情持續延燒，指揮中心今（23）日宣布，本土新增52例，其中有30例和桃園自貿園區相關，15例和高雄港有關、宜蘭1例、圓山廚師房仲跟友人4例、西堤相關2例。
編輯中心／綜合報導
2022-01-23 15:32:51
疫情升溫，外界關注春節期間是否會升級防疫警戒，否則恐引發大規模群聚感染，媒體詢問，是否會建議民眾減少返鄉，指揮官陳時中表示，目前桃園遠雄自貿港區內有順序、有層次地控制住，現在考量與擔憂的是，移工放假出外，對社區可能會帶來影響，因此目前桃園先廣設相關篩檢站。
陳時中坦言，如果桃園自貿園區這層有守住，接下來第三圈若只有零星個案，那控制的程度就很高，還是要看這兩天社區採檢後是否有大規模確診情形，但他認為目前還沒有要做大規模改變，而春節整體政策還有待觀察，會持續做滾動式檢討，現階段是二級警戒加強版。（編輯：林莞茜）
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