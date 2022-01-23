實驗猴落跑！美貨車載趁疫苗試驗猴翻車 找回後遭安樂死
美國一輛載有100隻實驗室用猴子的卡車，在賓夕法尼亞州蒙土爾郡80號州際公路出口附近發生車禍，其中有4隻長尾獼猴（又稱食蟹獼猴）當場逃之夭夭，這些獼猴是用於疫苗實驗的重要資源，每隻價格高達1萬美金（約新台幣27.7萬元），當地警方出動人力進行搜索，但其中3隻猴子找到之後被安樂死，剩下1隻逃逸的猴子下落不明。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-23 15:46:00
根據《美聯社》、《紐約時報》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，這批實驗室專用的食蟹獼猴於20日上午，從印度洋島國模里西斯抵達紐約甘迺迪機場後，便被運上卡車載往實驗室。21日下午3時半行經賓州一條高速公路時，該輛卡車卻意外與另外一輛貨車發生追撞，導致車輛翻覆、4隻猴子趁機脫逃。
當局並未透露確切的實驗室位置以及猴子即將接受什麼樣的研究，但呼籲民眾若有看到猴子切勿接近。賓夕法尼亞州州警在獲報後隨即展開追捕行動，消防單位也使用紅外線熱影像技術協助定位，同時派出直升機待命。截至22日上午為止，僅剩1隻還在逃，其餘被尋回的3隻長尾獼猴則接受安樂死。
由於新冠疫情爆發後，為了研發疫苗，這類經常用於科學研究與實驗中的長尾獼猴需求大幅增加，目前長尾獼猴每隻要價1萬美金（約新台幣27.7萬元），有科學家甚至呼籲建立「實驗用猴子」的戰略性儲備系統，如同美國政府的石油、糧食緊急儲備一樣。
報導指出，CDC發言人並沒有解釋這3隻逃脫的猴子為何需要安樂死，但現在還有1隻獼猴下落不明，州警在推特上呼籲，民眾如果在路上看到或是發現這隻逃亡的猴子，千萬不要靠近或是試圖捕捉，因為這批猴子並未接受馴養，對於人類會有什麼反應尚不清楚。