澎恰恰公開帳戶！3個月撈3千萬　百億林董直播與債主互嗆

綜藝大哥澎恰恰積欠2.2億元債務，去年10月由貴人、百億金主林秉文宣布成立還債專款帳戶，將工作所得匯到裡頭，將按照比例還給52位債主，經過3個多月，林董昨（22）日開線上直播，公布帳戶餘額已經有3,000多萬收入，但他認為還有數場商演、代言未兌現，尚不打算動用款項還債，讓債主感到不滿，直接call in開嗆要澎哥盡快還錢，雙方產生言語衝突。





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▲林秉文表示帳戶已有3000多萬元，要債主不要催促。（圖／翻攝PGTALK FB）

澎恰恰成立專戶後，接到不少廣告代言，拍攝YouTube影片《鼻孔遊戲》、《華燈恰恰》也很受歡迎，但一直未提還債之事，還因為100萬元債務被小攤販夫妻告上法院，血壓一度飆高，健康狀況引人憂心。





好友林秉文赴澳洲2個月返台，昨開直播力挺澎哥，並公開電話與網友互動，第一通黃姓債主call in透露為借了澎恰恰1,000萬拍電影，「提醒」他盡快還錢，林董開嗆對方收20分利息，算是重利，目前已經付出利息320萬，希望對方不要再催促。他公開存摺帳戶已經賺了3,000多萬，目前還有100多場商演、7隻代言尚未兌現，暫時不會動用錢。





一名借給澎恰恰150萬的林姓債主則表示，沒有參與債務協商，揚言「沒拿到錢會繼續騷擾他（澎恰恰）」，結果林秉文公布他15天要7分利息，也是高利貸，雙方在電話中起衝突，他表示看過澎哥債務利息後，才發現這麼恐怖，並認為投資拍電影有賺有賠，債主投資也要有失敗認賠的心理準備。





▲林秉文強調澎恰恰還有很多商演尚未履行，暫不會動用款項。（圖／翻攝PGTALK FB）

澎恰恰也說明，關公要送他3顆夜明珠這件事，並非假的，但是要等到賣出去，才真的可能拿到錢還債。而林董曾經承諾，這一年沒有還完債，願意付清債務，他強調這件事是真的，絕對不會食言。有網友開嗆澎恰恰欠債還這麼高調，林秉文也回擊「他是藝人，不高調怎麼賺錢」，希望大家給澎哥一點時間，不要欺負老人。



