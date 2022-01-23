直播／橘子嘉年華春節版最後一天 《新楓之谷》新職登場
遊戲界年度盛事「2022橘子嘉年華春節版」今（23）日進行到最後一天，邁入第五屆的橘子嘉年華春節版，今年囊括遊戲、音樂、料理三大主題，並推出「豆陣來bean果」等全新玩法。今晚直播同樣於20時15分開始，由熱門遊戲《新楓之谷》打頭陣，最後由「豆陣來bean果」公布汽車大獎贏家，更可使用beanfun!、遊戲橘子粉專、遊戲橘子YT、Yahoo!TV、Twitch、 17LIVE等多平台觀賞直播，直播內容精采無比，要讓玩家在農曆春節前夕玩爆「橘宇宙」！
記者賴志昶／台北報導
2022-01-23 19:30:00
2022橘子嘉年華春節版最後一天節目，包括《新楓之谷》推出「全新職業菈菈登場」，邀請創作者「宇正」及「柳丁丁」，使用高等級「菈菈」攻略全新BOSS「守護天使綠水靈」；在直播期間於beanfun!應用程式加入《新楓之谷官方社團》預測獲勝者，官方將抽出「殺人鯨懶人毯」、「美術設定集」等限量周邊好禮；完成連線可獲得全新道具「小地靈氣球」*1、「模模糊糊混色染髮券」*1、「模模糊糊混色瞳孔變色券」*1、「經驗加倍券」*1、「浪漫風水師菈菈紀念主題包」。
此外，今晚「宇宙大歌星」特別邀請「鼓鼓」呂思緯與創作歌手黃奕儒，將大公開兩人最新合唱曲；同時還有「《橘燈初上》夢想Sing樂園2 春節特別版」節目，將深受17LIVE用戶喜愛的歌唱節目移師至嘉年華舞台；最後，「豆陣來bean果」也將於23時5分開始的直播宣布，到底是誰拿下最新汽車大獎！
■1月23日（日）直播重點懶人包
20:15《新楓之谷》全新職業菈菈登場
宇正、柳丁丁現場開打！菈菈打王實力大公開！
來賓：宇正、柳丁丁
21:10《動漫橘速報》
最新同人、模型好康搶先看
21:25《宇宙大歌星》
厲害！鼓鼓 呂思緯feat黃奕儒最新合唱曲大公開
演唱嘉賓：鼓鼓 呂思緯、黃奕儒
22:05《橘燈初上》夢想Sing樂園2 春節特別版
17玩才好玩！最強才藝實況主輪番上陣！
主持人：黃小愛，來賓：孟璇、鄭如鈞、莉子、敬芯、晴恩
22:40《歐橘食堂》
今晚沒有極限！最新橘料理上菜！
二廚：莎莎、來賓：詹子晴
23:05《豆陣來bean果》
好康來了！誰能帶走最新汽車大獎！？