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澳網場外人士呼籲關注彭帥　遭警察驅逐離開

▲澳洲網球公開賽場地周圍有兩名人士展示呼籲關注彭帥的衣服和布條，2人隨後遭保全人員攔截並被警察驅逐離開，引起當地輿論爭議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲網球公開賽場地周圍有兩名人士展示呼籲關注彭帥的衣服和布條，2人隨後遭保全人員攔截並被警察驅逐離開，引起當地輿論爭議。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-01-24 05:00:00

（中央社記者丘德真雪梨23日專電）澳洲公民莫熾韜（Max Mok）和一名匿名人士，昨天於澳洲網球公開賽場地周圍展示呼籲關注彭帥的衣服和布條，2人隨後遭保全人員攔截並被警察驅逐離開，引起當地輿論爭議。

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巴夫魯民主聯盟黨（Drew Pavlou Democratic Alliance）創辦人巴夫魯（Drew Pavlou）昨天透過推特發布兩段影片。影片內容顯示，當時有人身穿印有「尋人」（WANTED）和「彭帥在那裡？」（WHERE IS PENG SHUAI？）字樣的衣服。

影片內容還顯示，莫熾韜原本帶著布條，但被保全人員拿走，隨後至少有兩名維多利亞州警察到場。當時巴夫魯透過莫熾韜拿著的手機向警員解釋，指莫熾韜等人並非從事政治活動，而是呼籲各界關注一名著名網球運動員的人身安全。

對此，一名警員解釋，指警方無意阻止任何民眾關注任何事，他們只是執行澳洲網球公開賽主辦單位的相關規定。

巴夫魯向中央社表示，他不滿澳洲網球公開賽主辦單位和警方打壓言論自由。他解釋，莫熾韜等人所要表達的，無非是呼應大坂直美和小威廉絲（Serena Williams）等國際網球名將的言論而已。

巴夫魯強調，澳洲網球公開賽不應該為了顧慮來自中資企業贊助的利益，而打壓關注彭帥人身安全的聲音。

巴夫魯指出，澳洲網球公開賽應該停止騷擾關注人權和呼籲關注彭帥下落的人士，並且立即公開要求中國政府釋放彭帥。

澳洲天空新聞（Sky News）今天播出政論節目「局外人」（Outsiders）提到上述事件。主持人迪恩（Rowan Dean）批評維多利亞州警方成為政治打壓的工具；另一名主持人莫羅（James Morrow）指責澳洲網球公開賽配合中國進行「惡意的勾當」（sinister stuff）；還有另一位主持人潘納希（Rita Panahi）提醒，世界女子職業網球協會（WTA）正是因為彭帥的處境仍未明朗，因此撤銷該會所有在中國和香港的賽事。

另外，莫熾韜即將代表巴夫魯民主聯盟黨參與今年澳洲聯邦國會選舉；莫熾韜將出戰維多利亞州（Victoria）齊澤姆（Chisholm）選區，屆時將與現任自由黨（Liberal）眾議院議員廖嬋娥（Gladys Liu）對決。

彭帥是中國知名的體育明星之一，根據去年11月2日被刪除的社群網站貼文截圖，彭帥指控中國國務院前副總理張高麗在家強迫她發生性關係，之後彭帥一度音訊全無。（編輯：陳惠珍）1110123

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