打麻將9大禁忌！剪指甲難胡牌還放槍　過年想贏錢別鐵齒

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最為人熟知的打麻將禁忌就是「拍背」，傳說「人有三把火」分別在頭頂及兩側肩膀，在牌桌上亂拍別人的背或肩膀，不只在習俗來講不好，更會把人的氣和好運給拍散，絕對是大忌。
慎選有靠背的椅子又靠實牆 「財運十拿九穩」
椅子千萬不要挑沒有靠背的坐，麻將一打往往要開戰數小時，沒有椅背的椅子，不僅坐起來容易累，且有靠背才有靠山，椅子靠著實牆更讓財運十拿九穩啊。
不要背對大門、窗戶或廁所 「背對財神」不明智
很多人認為位子風水也很重要，然而打麻將哪是你能自己決定位置的，按照遊戲規則是要先以東西南北來抽牌，稱作「骰位或抓位」決定大家的座位。大門代表著財神進出的旺位，為求大家公平有錢贏，記得在設置牌桌時，不要背對大門，形同背對財神，這怎麼會贏。
也不要讓位子背向廁所，不只容易沾上穢氣，還容易讓人來人往看穿牌面。而背後有窗戶吹風，會讓你背脊發涼，越打越虛、財運吹光光。
萬萬不可看書、吃鳳梨酥 運勢會大「輸」
光看上面三項禁忌就知道諧音有多忌諱，不只怕「背」，當然更怕「輸」。都開桌打麻將了，還裝認真看書、以為吃鳳梨酥旺旺來都是錯，只要有「輸」的諧音都要盡量避免，以免在牌桌上運勢大輸。偷偷提醒，背靠書牆也是不要比較好。
連莊時不可離開座位、移動桌腳 「中斷」氣勢旺運
牌桌上有人正在連莊，代表著莊家運勢正旺，最好從桌上到牌咖一切都不要亂動，舉凡尿急想上廁所、口渴想喝水都該忍！基於禮貌和道德，在連莊結束前都不能起身離開牌局、或是動到桌腳等舉動，免得中斷莊家好運氣。相反地，如果覺得自己運氣有點背，可趁沒有人連莊時去廁所洗洗手把霉運給解掉。
南風發財、一「筒」歸西、北方倒放會「背」
牌局本身可是也有不少新手容易忽略的禁忌，想當個進階的好牌咖，和東西南北風相關的諧音小常識，可要認真牢記。通常在上加打出南風或發財時，下家會避免接著打出發財或南風，避免在牌桌上形成「難（南）發財」或「發財難（南）」的諧音。
而如果前三家都已經陸續打出三張西風、或是三張一筒時，最後一位可要千萬注意！別再打出同樣的西風，避免大過年就「一路歸西、一同（筒）歸西」，簡直超級觸霉頭的啊。
而有人認為北風在字型上也有著「背」的代表意思，如果碰了北風後卻對著自己倒著放的話，反而會讓運氣變背。
理髮、刮鬍子、剪指甲 「胡不到牌還放槍」
近年有許多人流傳，自己曾在打麻將前去理髮、刮鬍子、剪指甲，因此傷了運氣，當天和朋友打麻將時，不只胡不到牌，竟然還放槍放不停。認為自己比較迷信的人，還是不要太鐵齒挑戰的好。
小賭怡情 在牌桌上借錢「傷自己運氣也傷朋友和氣」
雖然沒有人喜歡輸錢，就算牌技再好，也切忌不要帶不夠錢還上桌，在牌桌上輸錢而借錢，不只容易傷和氣，贏家也形同把自己的好運借出去，還是盡量避免比較好。
財不入急門 趕時間就不要打牌
俗話說的好，「財不入急門」，打麻將不只靠運氣也需要自己分析局勢，如果很有時間壓力或急著想贏錢，無法靜下心來享受牌局，當然也無法獲得財神眷顧啊。
過年打打麻將聯絡感情，有贏錢開心，沒贏錢也贏了和氣，以上這些禁忌提醒大家小心誤觸，一起當個有牌品的好牌咖，理性而有風度地宣揚國粹喔。