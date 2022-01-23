羨慕胡宇威愛情長跑開花結果 是元介期許新戀情快點來
演員是元介在《嗨！神獸》飾演國小老師，特別帶著片中三位可愛同學白潤音、林祐銓、陳京甫一同到臺北市立動物園校外教學，揭曉電影中的神獸原型正是動物園裡的人氣明星貘花豆一家人。是元介笑說自己現在可說是「老師專業戶」，從《老師你會不會回來》的中學轉到小學教書，現在還帶著大家到動物園戶外教學，越來越像模範教師，頻稱讚片中學生：「每次去現場都很開心，小朋友都很自然純真，散發滿滿的正能量。」是元介對小朋友很有一套，透露相處秘訣就是不要講話故意疊字裝可愛，把他們當小朋友。是元介去年和李千那傳出分手，透露目前單身，希望可以追隨好友胡宇威的腳步，趕快遇到真命天女。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-23 17:50:44
白潤音、林祐銓、陳京甫年紀相仿，拍戲時感情好到自組男團「神獸BOYZ」，沒事就聚在一起唱跳小虎隊的歌曲《青蘋果樂園》，還會故意戲弄身為老師專業戶的是元介。白潤音回憶拍攝時的相處，笑說：「他算是蠻溫柔的老師，不會很兇，沒有罵到我。」當時元介殺青時，陳京甫率先撲上去擁抱，三個男孩搶著跟導演池家慶、是元介合照，和小孩相處愉快，是元介透露本身有生子意願，第一個期待生女生，第二個男生是最佳順序。
電影《嗨！神獸》除了有吃掉惡夢的大小神獸吸睛，片中呈現出每個人都經歷過的童年樣貌也特別打動人心，片商今天發布《神獸與小孩》幕後花絮，曝光更多小小演員的歡樂互動，畫面曝光白潤音所飾演的阿吉，身旁帶著兩個小夥伴「花生及扁豆」，童言童語地猜著神獸模樣，為了尋找傳說故事中的神獸，在天黑時偷偷划船出海，三個男孩搭著小船緩緩在海岸漂流，海面下滿佈著閃閃發光的神秘生物，更在全身塗滿螢光漆，穿梭山林展開冒險，絕美場景宛如無人仙境。