鴻海線上尾牙　董座劉揚偉揭電動車、元宇宙規劃

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對於產業來說，未來兩個「next big thing」就是電動車跟元宇宙。其中，去年的鴻海科技日HHTD上，除了秀出三款電動車之外，也透過虛擬的方式將科技日的成果，同步在元宇宙中呈現。所有人都可以透過Avatar虛擬分身，和現場同仁對談互動，2021年鴻海創下了全年營收新台幣5.94兆元的歷史新高，較前一年度又成長將近11%。今年上半年鴻海打造的電動巴士就會在台灣高雄上路運營；下半年和美國Lordstown車廠合作生產的電動皮卡也將正式出貨。
而未來，集團也將面對三大挑戰，包含強化鴻海技術與產品創新的智庫。去年研究院在量子論壇上宣布成立「離子阱實驗室」，預計5年內推出離子阱量子電腦，在全球性二次量子革命浪潮中，鴻海不會缺席；另外，低軌道通訊衛星讓全球行動通訊進入3D時代，隨著衛星發射技術更成熟，維運成本大幅降低，衛星通訊發展及未來產業鏈產值，將為台灣資通訊產業以及鴻海帶來另一個轉型升級的良機。
第二個挑戰，是為服務客戶、開啟智慧生活、幫股東創造價值的責任，要積極推動ESG，擔負為企業、為社會、為環境創造永續發展的責任。
第三個挑戰，是守護「安康」的挑戰。安全和健康，是我們工作的重中之重，我們也是各地政府的防疫標竿企業。新冠疫情依然嚴峻，鴻海富士康的防控工作絕對不能鬆懈。因為我們第一季的季節性表現可能比過去幾年都來得好，所以在幾個重要的廠區，有可能只能有兩天的春節假期，這是過去未曾見過的榮景。