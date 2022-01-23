COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鴻海線上尾牙　董座劉揚偉揭電動車、元宇宙規劃

▲國內疫情持續延燒，科技大廠鴻海今（2022）年維持線上尾牙，董事長劉揚偉今（23）日致詞時表示，集團未來將從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手。（圖／業者提供）
▲國內疫情持續延燒，科技大廠鴻海今（2022）年維持線上尾牙，董事長劉揚偉今（23）日致詞時表示，集團未來將從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-23 17:57:48

國內疫情持續延燒，科技大廠鴻海今（2022）年維持線上尾牙，董事長劉揚偉今（23）日致詞時表示，集團未來將從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手，同時對於未來兩大重點，就是電動車跟元宇宙，同時揭露集團的「三大挑戰」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉揚偉指出，面對疫情變局，集團加速推展了F2.0數位轉型，從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手，陸續建立集團高速網路、調整組織業務、更新集團官網。員工最有感的，應該是手機中公司的香信APP可以做到防疫宣導、教育訓練、快篩接種紀錄、出勤請假、電子簽核等數位功能。也利用各類線上工具，做到會議與溝通零距離、零時差。更重要的是，集團累積取得世界經濟論壇4座燈塔工廠的認證。

對於產業來說，未來兩個「next big thing」就是電動車跟元宇宙。其中，去年的鴻海科技日HHTD上，除了秀出三款電動車之外，也透過虛擬的方式將科技日的成果，同步在元宇宙中呈現。所有人都可以透過Avatar虛擬分身，和現場同仁對談互動，2021年鴻海創下了全年營收新台幣5.94兆元的歷史新高，較前一年度又成長將近11%。今年上半年鴻海打造的電動巴士就會在台灣高雄上路運營；下半年和美國Lordstown車廠合作生產的電動皮卡也將正式出貨。

而未來，集團也將面對三大挑戰，包含強化鴻海技術與產品創新的智庫。去年研究院在量子論壇上宣布成立「離子阱實驗室」，預計5年內推出離子阱量子電腦，在全球性二次量子革命浪潮中，鴻海不會缺席；另外，低軌道通訊衛星讓全球行動通訊進入3D時代，隨著衛星發射技術更成熟，維運成本大幅降低，衛星通訊發展及未來產業鏈產值，將為台灣資通訊產業以及鴻海帶來另一個轉型升級的良機。
第二個挑戰，是為服務客戶、開啟智慧生活、幫股東創造價值的責任，要積極推動ESG，擔負為企業、為社會、為環境創造永續發展的責任。

第三個挑戰，是守護「安康」的挑戰。安全和健康，是我們工作的重中之重，我們也是各地政府的防疫標竿企業。新冠疫情依然嚴峻，鴻海富士康的防控工作絕對不能鬆懈。因為我們第一季的季節性表現可能比過去幾年都來得好，所以在幾個重要的廠區，有可能只能有兩天的春節假期，這是過去未曾見過的榮景。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀