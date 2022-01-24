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全年禁捕抱卵母蟹？學者讚「兩面向」更單純：全民成眼線

▲民間發起搶救抱卵母蟹連署，希望能將現行三個月的禁捕期修改為全年禁捕。（圖／鄭同僚提供）
▲民間發起搶救抱卵母蟹連署，希望能將現行三個月的禁捕期修改為全年禁捕。（圖／鄭同僚提供）

記者許若茵／台北報導

2022-01-24 15:30:00

俗稱開花母蟹的抱卵母蟹可孕育出許多新生命，目前法規規定每年有3個月的禁捕期，其餘時間則未禁止捕撈販售，不過前公視董事長、政大教育系副教授鄭同僚日前發起「搶救抱卵母蟹」連署，希望農委會修改現行管制辦法，全年禁捕抱卵母蟹，短短一週內就湧進超過5000人連署。學者則認為，雖然效益不一定會更多，但在執行面上或是執法面上都會更單純，民眾也會更容易建立觀念。

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鄭同僚在臉書上分享，去年12月初，他在澎湖馬公漁市看到一整籃的抱卵母蟹待售，原先母蟹身上的卵，可以生產無數小蟹，但竟然卻被如此獵殺，「台灣近海螃蟹已明顯枯竭，我們竟還容許少數漁民用如此粗殘方式濫捕，真是令人又急又怒」。

鄭同僚進一步說明，根據「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」第二條規定，每年8月16日至11月15日，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側之母蟹，「這樣的規定，顯然過於保守，無法保護這三個月之外的大量懷孕母蟹」應改為全年禁捕。

澎湖科技大學水產養殖系教授施志昀接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，依照現行法規的禁捕期，在「確實執行」的前提下，「一定比什麼都不做要好！」

施志昀認為，因為海洋的生產力有限，因此全年禁捕效益不一定會大於特定時間禁捕，不過在執行面上會更加簡單，漁民不必再記得何時不能捕撈，執法面上只要是抱卵母蟹就禁賣，相對單純許多，民眾也容易建立觀念，並成為漁市場的保育眼線。

根據「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」第三條規定，若誤捕抱卵母蟹，不論是否存活或死亡，都要立刻放回海中，不得持有或是攜帶入港，但以刺網誤捕者，限於卸貨漁港整補區移除，放置在維生設備中，並應在漁船進港後十二小時內放回海中。

對此，施志昀解釋，抱卵母蟹行為依種類，有些本來就不易採捕，但就經濟性物種而言，大概難以避免捕獲，依照籠具捕獲後釋回造成的傷害，大致是上刺網為重，拖網次之，籠具最小，但基本上籠具操作得宜，就不會有太大傷害。

漁業署漁政組組長劉福昇接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前我國約有1400艘使用籠具捕撈蟳蟹的漁船、拖網約130艘、刺網約9400艘，若是全年禁捕，漁獲量確實會受到影響，但近年來漁業署也有輔導刺網漁業進行轉型，並給予專營刺網船隻每艘20萬元、兼營刺網船隻每艘15萬元補助金，讓漁民在不影響生計的方式下改用其他方式捕撈。

劉福昇強調，「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」中除明訂抱卵母蟹禁捕期，也有明確規定全年全面禁捕甲殼寬未滿8公分的鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹，或是甲殼寬未滿6公分的善泳蟳與旭蟹，「漁民對抓螃蟹的保育觀念都蠻強烈」皆有抓大放小維持生態永續，漁業署也都有持續發放特製量尺讓漁民量測，並進行不定期抽查。

▲除有規範禁捕期，在蟳蟹體積方面依物種也有不同的捕撈限制。（圖／漁業署提供）
▲除有規範禁捕期，在蟳蟹體積方面依物種也有不同的捕撈限制。（圖／漁業署提供）
另外在漁業資源保護方面，劉福昇提到，漁業署有針對特具漁具漁筏管理，像是拖網有規範三海浬的禁漁區，刺網方面地方政府也有畫設相關禁漁區，對於特定物種如吻仔魚、鰻魚苗或是棲地都有相關管理規範與維護，持續保護海洋環境。

明漁業署將舉行「全年禁止捕撈抱卵母蟹」意見交流座談會，將邀集專家、地方政府、公民團體、漁會、漁民等單位進行討論。劉福昇也說明，若有取得共識，後續將依《行政程序法》辦理預告60日，最快在4月左右就會發布新的管制措施。

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