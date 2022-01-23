中國「清零」政策成經濟負擔！IMF總裁：將影響全球復甦
面對新冠疫情威脅，中國採取嚴格的清零政策，此舉雖能在疫情爆發開始控制得宜，如今看來卻是風險大於好處。國際貨幣基金組織（IMF）上周參加世界經濟論壇時，呼籲中國放棄現有的「清零」防疫政策，並指出事實是嚴格的防疫限制不管對中國經濟或世界經濟來說，都是一項龐大的負擔。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-23 18:25:36
中國採取的清零政策（Zero-Covid policy）是指藉由強制封鎖區域、大規模檢測、邊境隔離等公共衛生措施徹底消除病毒，然而根據國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周五（21）於世界經濟論壇線上活動說法來看，中國需要重新評估這項防疫策略。
喬治艾娃在世界經濟論壇受訪時表示，儘管中國清零政策在一開始時的確成功，能夠在疫情爆發後遏制中國疫情，但隨著更具傳染力的變種病毒Omicron出現，這項策略的風險卻遠大於好處，原因在於Omicron具相當高的傳染力，意味打算「清零」的封鎖措施難有成效，對中國來說很難以在不嚴重影響經濟的情況下遏止疫情蔓延。
儘管新冠疫情爆發後，中國以驚人的速度控制住疫情，並成為2020年唯一經濟正增長的大國。但中國因為實行「鎖國」政策，在2021年下半年已經開始出現明顯的經濟增長疲軟。
喬治艾娃認為，疫情造成的供應中斷，以及消費恢復的程度不及預期，目前最關鍵的是作為全球供應鏈源頭的中國與其他國家首要經濟政策，而「流行病政策」（pandemic policy）仍是2022年所有國家首要經濟政策，預料會有更多措施推出，除非全球能建立保護措施，否則疫情仍舊肆虐，未來經濟前景黯淡。